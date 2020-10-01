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Eğitim Yöksis
Eğitim

Yöksis

Yöksis nedir, Yöksis kayıt nasıl yapılır, Yöksis yatay geçiş, Yöksis tez, Yöksis e devlet, Yöksis kayıt olma işlemi, Yöksis şifre alma, YÖK akademik arama, ORCID numarası alma haberinin detaylarını bu haberde bulacaksınız.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:33:00 -
Yöksis

YÖK Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) sayesinde devlet ve özel üniversitelerden mezun olanlar eğitim bilgilerine bir tıkla ulaşmak mümkün. 

ORCID numarası nasıl alınır?

ORCID nedir? ORCID, bilim insanları ve akademik alanda çalışmaları yapanlar için kullanılan tescilsiz alfanümerik kod anlamına gelmekte. ORCID numarası almak için önce ORCID sistemine giriş yapılır. ORCID’e giriş için tıklayınız.

Sitenin üst kısmında bulunan giriş-kayıt ol sekmesi tıklanır. ORCID'de oturum açın veya kaydolmak için e posta adesi ve ORCID şifresi ile sisteme giriş yapılır. ORCID giriş yapabilmek için Google ile giriş yap veye Facebook hesabınız ile de giriş yapabiliriniz.

Yöksis girişi

Yükseköğretim Bilgisi Sistemi yani Yöksis, ister devlet isterse de vakıf üniversitesinden mezun olmuş öğrenciler Yöksis girişi yaparak mezun olduğu bilgilerini online olarak ulaşabilmekte. Yöksis girişi yapmak için Yöksis internet sitesine giriş yapılır. Yöksis girişi için tıklayınız.

Yöksis girişi yapmak için TC kimlik numarası ve Yöksis şifresi ile sisteme giriş yapılması sağlanır. Eğer Yöksis şifresi unutulması durumunda şifremi unuttum sekmesi tıklanarak, TC kimlik numarası ve e posta aracılığıyla yeni Yöksis şifresi temin edilebilmektedir. YÖKSİS'e giriş yapamıyorsanız mezun olduğunuz üniversitenizin ilgili departmanı ile görüşmeniz gerekmektedir.

YÖK akademik arama

YÖK akademik arama üzerinden tüm üniversiteler, alanlar ve konulara göre tezlere ulaşmak mümkün. YÖK Akademik arama sayesinde akademisyenler, kitaplar, patentler, projeler, makaleler, bildiriler, sanatsal faaliyetler ve tezler arama çubuğuna yazılarak konuya ilişkin arama sonuçlar sorgulanmaktadır. YÖK akademik arama yapmak için tıklayınız.

YÖK Öğrenci Belgesi Sorgulama

Pek çok resmi kurum ve özel şirketler için gerekli olan öğrenci belgesi mezun olduğunuz okula gitmeden e devlet üzerinden temin etmek mümkündür. YÖK tarafından e devlet üzerinden sunulan öğrenci belgesi hizmeti sayesinde yurt içindeki üniversitelerdeki öğrenci belgelerinize kolaylıkla ulaşılabilmekte. Öğrenci belgesine ulaşmak için e devlet şifresi ile birlikte TC kimlik numarası ile giriş yapılır ve sayfanın üzerinde bulunan e hizmetler sekmesinden Yükseköretim Kurumu Başkanlığı sekmesinin altında bulunan öğrenci belgesi sorgulama sekmesi tıklanılarak öğrenci belgesi sorgulaması yapılır.

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