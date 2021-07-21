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Gündem Yoksa sen de mi fonlanıyorsun Şirin? "ABD beslemesi" Ruşen'i aklama çabası!
Gündem

Yoksa sen de mi fonlanıyorsun Şirin? "ABD beslemesi" Ruşen'i aklama çabası!

CHP yandaşı Şirin Payzın, ABD menşeli Chrest Foundation tarafından fonlandığı ortaya çıkan sözde gazeteci Ruşen Çakır'ı aklamaya kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 20:36:00 -
Yoksa sen de mi fonlanıyorsun Şirin? "ABD beslemesi" Ruşen'i aklama çabası!

ABD menşeli Chrest Foundation'ın Türkiye’de muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıktı. Bu kuruluşların başında Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin olması dikkat Serbesiyet ve 140Journos da listede yer aldı. Ruşen Çakın’ın söz konusu kuruluştan aldığı desteğin 4 yılda 476 bin 720 doları bulduğu belirlendi.

Muhalif Medyascope’un ABD tarafından beslendiği ortaya çıktığı halde, Şirin Payzın isimli sözde gazeteci Ruşen Çakır’ı aklamaya kalkıştı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Payzın, “Ruşen Çakır uluslararası standartlarda bir gazeteci, araştırmacı ve yazardır. Kurduğu Medyascope da son derece başarılı işler yapan, bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan, genç gazeteciler yetiştiren bir medya kuruluşu. İftiralar, sataşmalar, hedef göstermeler çok çirkin.” ifadelerini kullandı.

Şirin Payzın’ın, ABD tarafından fonlanan Çakır’ın bağımsız bir gazeteci olduğunu iddia etmesi, “Sen de mi fonlanıyorsun?” sorusunu akıllara getirdi!..

Payzın’a Twitter’da da çok sayıda tepki mesajı geldi. Bir vatandaş, “Eski bir atasözü “kimse sağmayacağı ineğe ot vermez” diyerek Payzın’a cevap verdi.

İşte gelen tepkilerin bazıları:

 

Aynı zamanda sözde gazeteci Banu Güven de Çakır'ı aklamaya çalıştı. Twitter'dan bir paylaşım yapan Banu Güven, "Medyascopetv çölleştirilen medya ortamında özgür bir mecra oldu, genç gazetecilere iş imkanı sundu, sigortalarını da yaptı Açık bilgiyi gizli bir şeymiş gibi sunup, fon alerjisiden nemalanmaya çalışan Odacılara Ruşeb Çakır'in kim olduğuna dair bir hatırlatma." dedi.

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