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Gündem Yokluk açlık edebiyatı yapan CHP’li Ağbaba’nın terliği 10 bin TL
Gündem

Yokluk açlık edebiyatı yapan CHP’li Ağbaba’nın terliği 10 bin TL

Yeniakit Publisher
2024-07-06 00:25:00 -
Yokluk açlık edebiyatı yapan CHP’li Ağbaba’nın terliği 10 bin TL

TBMM Genel Kurulu'nda kendini dar gelirlinin savunucusu gibi gösteren CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın giydiği terliğin fiyatı dudak uçuklatacak cinsten.

TBMM'de 5 Dönemdir CHP Milletvekili olan Veli Ağbaba, sık sık kendisini fakirlerin savunucusu gibi lanse ediyor. Oysa Ağababa, Harmont&Blaine'nin 10 bin liralık terliğini giyiyor.

10 bin liralık İtalyan terliği giyiyor

Her gün Meclis kürsüsünden garip gureba edebiyatı yapan Ağababa'nın giydiği terlik bile İtalya'dan ithal ve fiyatı 10 bin lira.

Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi Tolgahan Erdoğan, Ağaba'nın giydiği terliğine tepki gösterdi.


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Erdoğan sosyal medya hasabından yaptığı açıklamada, "GARİBAN VEKİL AĞBABA; Her gün Meclis kürsüsünden garip gureba edebiyatı yapan bu adamın tuvalet terliği bile İtalya'dan ithal, fiyatı 10 bin₺ ... Peki 5 Dönemdir Milletvekili olan Veli Ağbaba'nın mesleği nedir bilen var mı? Peki Veli Ağbaba sana bir soru daha, 1 Haziran 2023 de Kılıçdaroğlu seni niye görevden almıştı. Ne yaptın da seni görevden aldı" sözleriyle tepki gösterdi.

 

 

CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini kesintisiz olarak 9 yıldan beri sürdüren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık yaptığı dönemde görevinden istifa etmişti.

CHP’den 24, 25 ve 26. 27. ve son olarak 14 Mayıs seçimlerinde 28. Dönemde de Malatya Milletvekili seçilen Veli Ağbaba, 2014 yılından beri CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

 

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