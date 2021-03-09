YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı YÖKDİL/2 sonuçları sonuç sorgulama ekranı

Ertelendiği için gerçekleştirilemeyen 2020 yılından kalmış 2020 YÖKDİL/2 Sınavı 28 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti. YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı. İşte adayların beklediği YÖKDİL/2 sonuçları sonuç sorgulama ekranı...

YÖKDİL/2 sonuçları sonuç sorgulama

(09 Mart 2021)

2020-YÖKDİL/2 Sınav Sonuçları Açıklandı.

28 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

YÖKDİL/2 sonuçları sonuç sorgulamak için tıklayın

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.