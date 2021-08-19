  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İzmir'de boş arazide ceset bulundu!
İstanbul'da trafik kazası: Yaralılar var
Türkiye'nin çift kol nakli yapılan 5. hastası kollarını kullanacağı günü bekliyor
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Eğitim YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Eğitim

YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YÖKDİL/2 sınavı için geri sayım başladı. YÖKDİL adayları ise sınav hazırlıklarını tamamlamak için sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanır sorularını araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-08-19 17:44:00 -
YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YÖKDİL/2 sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, söz konusu sınava saatler kala adayların odaklandığı konulardan oldu. Adaylar, ÖSYM'nin AİS ekranından alacakları YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi ile sınav salonlarına alınacak. Peki, YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilen haberin devamı…

YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sınavına girecek adayların, sınav tarihini, zamanını ve yerini gösteren belge olan sınav giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden alabilirler. YÖKDİL/2 sınavı 29.08.2021 tarihinde 14.00’da başlayacaktır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay