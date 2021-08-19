YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
YÖKDİL/2 sınavı için geri sayım başladı. YÖKDİL adayları ise sınav hazırlıklarını tamamlamak için sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanır sorularını araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
YÖKDİL/2 sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, söz konusu sınava saatler kala adayların odaklandığı konulardan oldu. Adaylar, ÖSYM'nin AİS ekranından alacakları YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi ile sınav salonlarına alınacak. Peki, YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilen haberin devamı…
YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sınavına girecek adayların, sınav tarihini, zamanını ve yerini gösteren belge olan sınav giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden alabilirler. YÖKDİL/2 sınavı 29.08.2021 tarihinde 14.00’da başlayacaktır.