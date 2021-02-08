YÖKDİL/1 başvuruları ne zamana kadar devam edecek?
YÖKDİL başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. 5 Şubat tarihinde başlayan 2021 YÖKDİL başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, YÖKDİL/1 başvuruları ne zamana kadar devam edecek?
Lisansüstü eğitim için geçerli olacak yabancı dil puanına ihtiyaç duyan adayların merakla beklediği 2021 YÖKDİL başvuruları 5 Şubat'ta başladı. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?
YÖKDİL/1 başvuruları ne zamana kadar devam edecek?
5 Şubat tarihinde alınmaya başlanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları 15 Şubat mesai bitimine kadar alınmaya devam edecek.
YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır?
5 şubat tarihinde alınmaya başlanan YÖKDİL başvuruları 15 Şubat tarihine kadar alınmaya devam edecek. Başvuru işlemleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra gerçekleştirilebilecek.