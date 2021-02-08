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Eğitim YÖKDİL/1 başvuruları ne zamana kadar devam edecek?
Eğitim

YÖKDİL/1 başvuruları ne zamana kadar devam edecek?

YÖKDİL başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. 5 Şubat tarihinde başlayan 2021 YÖKDİL başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, YÖKDİL/1 başvuruları ne zamana kadar devam edecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 20:57:00 -
YÖKDİL/1 başvuruları ne zamana kadar devam edecek?

Lisansüstü eğitim için geçerli olacak yabancı dil puanına ihtiyaç duyan adayların merakla beklediği 2021 YÖKDİL başvuruları 5 Şubat'ta başladı. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?

YÖKDİL/1 başvuruları ne zamana kadar devam edecek?

5 Şubat tarihinde alınmaya başlanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları 15 Şubat mesai bitimine kadar alınmaya devam edecek.

YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır?

5 şubat tarihinde alınmaya başlanan YÖKDİL başvuruları 15 Şubat tarihine kadar alınmaya devam edecek. Başvuru işlemleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra gerçekleştirilebilecek.

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