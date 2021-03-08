  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı
Eğitim

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı

Ertelenen YÖKDİL sınavı 28 Şubat'ta gerçekleşti. Sınava katılan adaylar YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Tam tarih bilinmediği için "YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?" soruları art arda geliyor. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? İşte YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2021-03-08 16:59:00 -
YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı

Salgın sürecinde ertelenen ve 28 Şubat tarihinde uygulanan YÖKDİL sınav sonuçları için binlerce adayın gözü ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi.

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme merkezi tarafından düzenlenmekte olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonrası gözler ÖSYM resmi sitesi üzerinden gelecek YÖKDİL sonuçları açıklamasına çevrildi. Bir önceki sınav 1 Mart 2020'de gerçekleşmiş sonuçlar ise 16 Mart'ta ilan edilmişti. Bu kapsamda sonuçların kısa zaman içerisinde erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM tarafından hazırlanan YÖKDİL sınavı, 28 Şubat Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorular ve cevaplar merakla beklenirken bir yandan da sonuçlara odaklanıldı. YÖKDİL sonuçları resmi takvime göre 20 Nisan tarihinde erişime açılacak. Ancak önceki sınav sonuç açıklama dönemleri göz önüne alındığında 15 Mart tarihine kadar erişime açılması öngörülebilir.

YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir?

1 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları 16 Mart 2020 tarihinde açıklanmıştı. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayacaklar.

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çevir kazı yanmasın Akşener! İmamoğlu'nun skandalına 'yuvarlak' cevap
Siyaset

Çevir kazı yanmasın Akşener! İmamoğlu'nun skandalına 'yuvarlak' cevap

İBB Başkanı Ekrem imamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla attığı ve Pervin Buldan ve Meral Akşener'i etiketlediği tweet, İYİ Par..
Türkiye'den kritik Mısır açıklaması
Dünya

Türkiye'den kritik Mısır açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ile Mısır arasındaki görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu, Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalını böyle savundu
Gündem

İmamoğlu, Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalını böyle savundu

İstanbullulara hizmet yerine skandallarla gündeme gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün tepki çeken Kadınlar Günü mesajını "İçi tam..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay