YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı

Salgın sürecinde ertelenen ve 28 Şubat tarihinde uygulanan YÖKDİL sınav sonuçları için binlerce adayın gözü ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi.

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme merkezi tarafından düzenlenmekte olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonrası gözler ÖSYM resmi sitesi üzerinden gelecek YÖKDİL sonuçları açıklamasına çevrildi. Bir önceki sınav 1 Mart 2020'de gerçekleşmiş sonuçlar ise 16 Mart'ta ilan edilmişti. Bu kapsamda sonuçların kısa zaman içerisinde erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM tarafından hazırlanan YÖKDİL sınavı, 28 Şubat Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorular ve cevaplar merakla beklenirken bir yandan da sonuçlara odaklanıldı. YÖKDİL sonuçları resmi takvime göre 20 Nisan tarihinde erişime açılacak. Ancak önceki sınav sonuç açıklama dönemleri göz önüne alındığında 15 Mart tarihine kadar erişime açılması öngörülebilir.

YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir?

1 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları 16 Mart 2020 tarihinde açıklanmıştı. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayacaklar.

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