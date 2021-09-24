YÖKDİL sınavı nasıl yapılacak? YÖKDİL e sınavı üzerinden mi yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmede geçerli olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nı (YÖKDİL) nasıl yapılacağına ilişkin konuştu.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerinde e-sınav merkezlerinde elektronik yabancı dil sınavlarını (e-YDS) gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Aygün, bu merkezlerde yılda ortalama 15 e-sınav gerçekleştiğini açıkladı.

YÖKDİL sınavı nasıl yapılacak?

ÖSYM olarak elektronik yabancı dil sınavında İngilizcenin yanı sıra Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca dahil olmak üzere toplamda 10 dilde sınav gerçekleştirildiğini belirten Aygün, "Çukurova e-sınav merkezinin hizmet vermeye başlamasıyla tek bir sınava giren aday kapasitemiz 6 bine ulaşmış oldu. Ayda en az bir kez yapılan e-sınavlara yılda 50 binin üzerinde aday katılıyor." dedi.

e-YÖKDİL sınavı nasıl yapılacak?

"Hedeflerimizden biri de elektronik sınav sayısını ve çeşitliliğini artırmak olduğunu söyleyen Aygün, “Bu kapsamda YÖKDİL sınavını basılı ortamda gerçekleştirmeye devam ederken aynı zamanda elektronik ortamda da uygulamayı planlıyoruz. e-YÖKDİL için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl e-YÖKDİL'i elektronik sınav merkezlerimizde uygulamaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

YÖKDİL'e kimler başvurabilir?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

Sınav başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılır.

YÖKDİL puanı nerelerde kullanılır?

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)

-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

-Doçentlik sınav başvurusunda

-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.

YÖKDİL'de kaç soru sorulmaktadır?

Sınavda çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulmaktadır.