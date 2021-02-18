YÖKDİL sınav giriş yerlerini açıkladı mı? YÖKDİL sınavı saat kaçta?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda YÖKDİL sınav giriş yerlerinin belli olduğu belirtildi. İşte merak edilen haberin detayları…

YÖKDİL sınav giriş yerlerini açıkladı mı?

ÖSYM, konuyla ilgili “"28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Şubat 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.” açıklamasında bulundu.

YÖKDİL sınavı saat kaçta?

YÖKDİL sınav girişi saat kaça kadar? 28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."