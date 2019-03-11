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YÖKDİL ilkbahar sınav sonuçları ne zaman açıklanacak son dakika 2019 YÖKDİL sonuçları

10 Mart 2019’da yapılan YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sonuçları son dakika haberlerine göre, YÖKDİL sınavıyla yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

11 Mart 2019 Pazartesi 09:32
YÖKDİL ilkbahar sınav sonuçları ne zaman açıklanacak son dakika 2019 YÖKDİL sonuçları

10 Mart 2019’da yapılan YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sonuçları son dakika haberlerine göre, YÖKDİL sınavıyla yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL ilkbahar dönemi sınav sonuçları açıklandı mı?

2019 ilkbahar YÖKDİL sonuçları öncesinde sorular ve cevaplar için beklentiye giren vatandaşlar, sınavın ardından internet üzerinden sorgulamalarına başladı. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayan birçok kişi, öncesinde soru ve cevapları gözden geçirecek. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ve sorular-cevaplar ne zaman yayımlanacak? İşte, o bilgiler.

YÖKDİL ilkbahra sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 YÖKDİL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor sınav sonuçları için ise ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi ancak tahminler üzerine son yapılan sınavın sonuç tarihi değerlendirildiğinde sınavın yapıldığı tarihten en geç 14 gün içinde açıklanacağı yönünde. Bu çerçevede YÖKDİL sonuçlarının 25 Mart tarihinde erişime açılacağı öngörülebilir. YÖKDİL ilkbahar sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

YÖKDİL Sınavı nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:32
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