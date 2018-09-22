YÖKDİL baraj puanı kaç? ÖSYM 5.YÖKDİL sınavı

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) olan 5. YÖKDİL sınavı bugün saat 14:00'da 30 ilde yapılacak. ÖSYM sınav bittikten sonra YÖKDİL sınav soru ve cevaplarını yayınlaması bekleniyor. YÖKDİL sınavına girecek olanlar YÖKDİL baraj puanının kaç olduğunu merak ediyor. Peki ÖSYM 2018 5. YÖKDİL sınavı baraj puanı kaç?

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. YÖK’ün açıklamasına göre, 5. YÖKDİL sınavı 22 Eylül Cumartesi günü 30 ilde 35 sınav merkezinde saat 14:00’da tek oturum olarak yapılacak. 5. YÖKDİL sınavına girecekler YÖKDİL 5. Sınav başvurularını 8-17 Ağustos tarihleri arasında yokdil.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilmişti.

Yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı ancak son sınavın sonuç tarihi değerlendirildiğinde, sınavın, yapıldığı tarihten sonra en geç 14 gün içinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Yani bu duruma göre YÖKDİL sonuçlarının en geç 5 veya 6 Ekim'de açıklanacağı öngörülüyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

Baraj puanının YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekiyor.

YÖKDİL nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.