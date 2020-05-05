YÖKAK, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliğine tam üye oldu

ANKARA (AA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) European Association for Quality Assurance'a (Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği) 5 yıllık tam üyeliğinin kabul edildiğini bildirdi.

Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "YÖK olarak, Türk Yükseköğretim sistemine kazandırdığımız ve Avrupa’daki emsallerinden çok daha özerk olarak kurduğumuz Yükseköğretim Kalite Kurulunun European Association for Quality Assurance'a (ENQA) 5 yıllık tam üyeliği kabul edildi. Yükseköğretim Kalite Kurulu ve ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.