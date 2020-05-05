  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

YÖKAK, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliğine tam üye oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:54:07 -
YÖKAK, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliğine tam üye oldu

ANKARA (AA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) European Association for Quality Assurance'a (Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği) 5 yıllık tam üyeliğinin kabul edildiğini bildirdi.

Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "YÖK olarak, Türk Yükseköğretim sistemine kazandırdığımız ve Avrupa’daki emsallerinden çok daha özerk olarak kurduğumuz Yükseköğretim Kalite Kurulunun European Association for Quality Assurance'a (ENQA) 5 yıllık tam üyeliği kabul edildi. Yükseköğretim Kalite Kurulu ve ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı