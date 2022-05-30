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Eğitim YÖK, Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi'ni başlatıyor
Eğitim

YÖK, Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi'ni başlatıyor

YÖK Başkanı Erol Özvar’ın açıkladığı YÖK’ün yeni vizyonu arasında yer alan Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi başlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 16:10:00 -
YÖK, Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi'ni başlatıyor

YENİ AKİT  ANKARA

8 pilot üniversite ile proje kapsamında konuyu çalışma kararı alan YÖK, büyük miktarda verinin keşfedilmesi ve yaygın kullanımı ulusal ve uluslararası düzeyde Türk Yükseköğretimine önemli ivmeler kazandırması hedefiyle Büyük Veri Projesi çalışmalarını başlattı. Proje için İTÜ, ODTÜ, Atatürk Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi olmak üzere 8 pilot üniversite seçildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, projenin başlatılması dolayısıyla 8 üniversite rektörü ve proje çalışmalarında görev alan akademisyenler ile YÖK’te düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek. Açılış konuşmasını YÖK Başkanı Özvar’ın gerçekleştireceği toplantıda, pilot üniversitelerin rektörleri de projeye ilişkin çalışmalar konusunda bilgi aktaracak.

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