  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim YÖK üniversitelerin yüz yüze eğitimine izin verdi mi? Üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu?
Eğitim

YÖK üniversitelerin yüz yüze eğitimine izin verdi mi? Üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu?

Son dakika haberine göre, YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması geldi. YÖK’ün üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağına ilişkin açıklaması sonrası öğrenciler YÖK üniversitelerin yüz yüze eğitimine izin verdi mi? Üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu? sorularını sormaya başladı. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? İşte üniversitelerin yüz yüze eğitimi konusunda YÖK'ten gelen açıklama.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 11:40:00 - 2021-02-15 11:51:21
YÖK üniversitelerin yüz yüze eğitimine izin verdi mi? Üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK Başkanı Prof Dr. Yekta Saraç, Üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz." dedi. Saraç, "Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Bakan Koca, kendisine yöneltilen 'Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı?' sorusuna yanıt vermişti. YÖK'ün üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitime ilişkin Bilim Kurulu'ndan acil görüş istediğinin hatırlatılması üzerine Bakan Koca, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum biz bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Ama şunu söyleyebilirim; şu an salgının geldiği seyir vakaların özellikle son iki hafta giderek bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını gösterdiği şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Topbaş üzerinden skandal haber! Erdoğan’ın sözlerini bakın nasıl çarpıttılar
Medya

Kadir Topbaş üzerinden skandal haber! Erdoğan’ın sözlerini bakın nasıl çarpıttılar

Independent Türkçe’nin, hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın cenazesi üzerinden AK Parti aleyhinde algı oluşturmaya çalıştığı ..
Bardak taştı! ‘HDP demek PKK demektir’
Gündem

Bardak taştı! ‘HDP demek PKK demektir’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP'li Hüda Kaya’nın provokatif Gara şehitleri paylaşımları so..
Ateistlerin bir iddiası daha çürüdü!
İSLAM

Ateistlerin bir iddiası daha çürüdü!

Ateistlerin inanmamak için birçok bahane sıralarken bakteriler ve salyangozların da Kur'an'da geçtiği gibi çift olmadığını iddia ediyor. Anc..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay