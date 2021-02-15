YÖK üniversitelerin yüz yüze eğitimine izin verdi mi? Üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK Başkanı Prof Dr. Yekta Saraç, Üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz." dedi. Saraç, "Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Bakan Koca, kendisine yöneltilen 'Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı?' sorusuna yanıt vermişti. YÖK'ün üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitime ilişkin Bilim Kurulu'ndan acil görüş istediğinin hatırlatılması üzerine Bakan Koca, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum biz bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Ama şunu söyleyebilirim; şu an salgının geldiği seyir vakaların özellikle son iki hafta giderek bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını gösterdiği şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim."