YÖK, sürekli işçi alıyor
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 1 engelli, 1 eski hükümlü sürekli işçi alımı yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 13.02.2023- 17.02.2023 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
Kura çekimi 10.03.2023 tarihinde saat 11.00’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yapılacaktır.
Engelli kadrosu ilanında 4 asıl, 4 yedek aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Eski hükümlü kadrosu ilanında 4 asıl, 3 yedek aday sözlü sınava çağrılacaktır.
İlan hakkında tüm duyurular Başkanlığımızın https://www.yok.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecektir.
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