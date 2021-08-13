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Eğitim YÖK Sanal Fuar yoğun ilgi gördü!
Eğitim

YÖK Sanal Fuar yoğun ilgi gördü!

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yükseköğretim kurumları ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik ikinci kez düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021” geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenci ve velilerin yoğun ilgisini çekti.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 16:12:00 -
YÖK Sanal Fuar yoğun ilgi gördü!

Oğuzhan Gültekin  Ankara

YÖK tarafından, Kovid-19 salgını dolayısıyla oluşabilecek riskler de dikkate alınarak, üniversite adaylarının tercih edeceği programların yükseköğretim kurumları tarafından dijital ortamda tanıtılması amacıyla 3-7 Ağustos tarihleri arasında sanal fuar düzenlenmişti. YÖK'ün koordinesinde, 181 yükseköğretim kurumunun katılımıyla düzenlenen sanal fuarda, yükseköğretim kurumlarından temsilciler canlı tanıtım etkinlikleri yaptı, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüştü. Her üniversitenin birden fazla temsilcisinin bulunduğu stantları ziyaret eden öğrenciler, merak ettikleri soruları yönelterek, temsilciler ile canlı sohbet etme imkânı buldu. “https://sanalfuar.yok.gov.tr" adresi üzerinden erişilen sanal fuarda, üniversite adaylarına yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere araştırma olanakları ve diğer imkânlar tanıtıldı.

En çok ziyaret edilen 10 üniversite

Sanal fuara ilişkin veriler incelendiğinde standı en çok ziyaret edilen 10 üniversite sırasıyla “Ankara, Hacettepe, Marmara, Yıldız Teknik, Ege, Bursa Uludağ, Boğaziçi, Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik üniversiteleri ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa" oldu.

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