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Görüntü adeta mest ediyor: Melki mantarını köylüler tezgaha çıkardı! Yoğun ilgi neden var, cevabı haberimizde

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Görüntü adeta mest ediyor: Melki mantarını köylüler tezgaha çıkardı! Yoğun ilgi neden var, cevabı haberimizde

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde orman köylüleri için önemli bir geçim kaynağı olan melki mantarının kilogram fiyatı 350 liradan alıcı buluyor. Tezgaha çıkarılan Melki mantarı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte nedeni

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Foto - Görüntü adeta mest ediyor: Melki mantarını köylüler tezgaha çıkardı! Yoğun ilgi neden var, cevabı haberimizde

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sonbahar yağmurlarının ardından ormanlarda boy gösteren dağ mantarı, köylü pazarında tezgâhları süslemeye başladı. Yüksek kesimlerden toplanarak satışa sunulan mantarın kilogram fiyatı 350 liradan alıcı buluyor.

#2
Foto - Görüntü adeta mest ediyor: Melki mantarını köylüler tezgaha çıkardı! Yoğun ilgi neden var, cevabı haberimizde

Görsel olarak en büyüleyici mantarlardan biri olan Melki mantarı görüntüsüyle mest ediyor. Bölgede "Yörükler" olarak bilinen dağ köylerinden gelerek pazarda tezgâh açan üretici Cemil Akdağ, mantar sezonunun işleyişi ve fiyatlar hakkında bilgi verdi. Sezonun hava şartlarına doğrudan bağlı olduğunu belirten Akdağ, yağışların artmasıyla birlikte ürün miktarının yükseleceğini ve fiyatların da buna paralel olarak düşeceğini kaydetti.

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Foto - Görüntü adeta mest ediyor: Melki mantarını köylüler tezgaha çıkardı! Yoğun ilgi neden var, cevabı haberimizde

Mantar sezonunun dönemsel seyrine değinen Cemil Akdağ, "Bu sezon kışa doğru, Ekim ayın 9’u gibi başlar, 15’inden sonra hız kazanır ve kar yağana kadar devam eder. Tabii ki en önemli faktör bol yağmur yağmasıdır. Yağmur olursa bu mantarlar bol olur. Şu anda ürün az olduğu için fiyatlar yüksek; ancak bollaştıkça fiyatlar düşecek, dengelenecektir" dedi. Sezonun başında 500 liradan satılan dağ mantarının kilogram fiyatının kademeli olarak gerilediğini ifade eden Akdağ, "İlk çıktığında fiyatı 500 liraydı. Şu anda 400 liraya kadar geriledi, an itibarıyla 350 liradan satıyoruz. Ürün piyasada daha yaygın hale geldikçe fiyatın 200 liraya kadar düşmesini bekliyoruz" diye konuştu. Orman köylüleri için önemli bir geçim kaynağı olan ve lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi dağ mantarına vatandaşlar ilgi gösterirken, yağışların artmasıyla tezgâhlardaki çeşitliliğin ve bolluğun da artması bekleniy

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