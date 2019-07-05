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Yok olma tehlikesi bulunan meyveler artık koruma altında

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ziraat Fakültesi, üretimi yapılmadığı için kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan meyvelerin korunması amacıyla oluşturulan serada göz aşısı yapıyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:07
Yok olma tehlikesi bulunan meyveler artık koruma altında

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ziraat Fakültesi, üretimi yapılmadığı için kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan meyvelerin korunması amacıyla oluşturulan serada göz aşısı yapıyor.


Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van YYÜ Ziraat Fakültesi tarafından, geçmişten bu yana yetiştirilen ancak kesilerek ve imara açılan yerler nedeniyle yok olmaya yüz tutmuş 16 meyvenin gen kaynakları koruma altına alındı. Üniversite yerleşkesinde oluşturulan serada mellaki armutu, kadife kayısı, alça erik, cebegirmez, ekşi elma, bey elması, aslik ve pamuk elma gibi 16’ya yakın türe göz aşısı yapıldı.Proje neticesinde serada elde edilen fidanların büyük çoğunluğu vatandaşa ücretsiz dağıtılacak, bir kısmı ise Ziraat Fakültesinde damızlık bahçesine dönüştürülecek.


İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan meyve ve sebzeleri koruma altına aldıklarını belirtti. Çöğür ve kalemlere göz aşısı yaparak fide haline getirdikten sonra vatandaşa ücretsiz bir şekilde dağıtacaklarını ifade eden Görentaş, “2017 yılında başlatmış olduğumuz yerel meyve çeşitlerinin korunması projesi kapsamında, üniversiteyle berber kurduğumuz serada şu an başka bir aşamaya geçtik. Daha önce getirmiş olduğumuz çöğür ve kalemlere göz aşısı yaparak fide haline getirip vatandaşımıza dağıtacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren talep eden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Ondan sonraki süreçte 3-4 yıl içinde meyvesini vermeye başlayacaktır. Devamında vatandaşın mevcut bahçelerine de göz aşısı yaparak oradaki yerel meyve çeşitlerini, çeşitlendirmiş oluyoruz” dedi.



“Fidanlar damızlık bahçesine dönüşecek”


Elde edilen fidanlarla damızlık bahçesi oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Van YYÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ösmetullah Arvas ise “YYÜ Tarım Fakültesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü bir çalışmadır. Bu çalışmanın temel amacı Van yöresinde kaybolmakta olan meyve cinslerinin genetik kaynaklarının korunması kapsamında yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmadan elde edilecek fidanlar Ziraat Fakültesinde bir damızlık bahçesine dönüşecektir. Fidanların büyük bir çoğunluğu da Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz çiftçilere dağıtacaktır. Tek amacımız damızlık bahçesi kurmak değildir. Ziraat Fakültesi öğrencilerimize güzel bir uygulama serası elde etmekti” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:07
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