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Eğitim YÖK duyurdu! Pedagojik formasyon artık tüm sınıf düzeylerinde ‘seçmeli ders’
Eğitim

YÖK duyurdu! Pedagojik formasyon artık tüm sınıf düzeylerinde ‘seçmeli ders’

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, pedagojik formasyon derslerinin seçmeli ders olarak öğrencilerin hizmetine sunulacağını, pedagojik formasyonla alakalı derslerin, bütün sınıflarda alınabileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 16:29:00 -
YÖK duyurdu! Pedagojik formasyon artık tüm sınıf düzeylerinde ‘seçmeli ders’

Erol Özvar, YÖK Genel Kurulu’nda pedagojik formasyon konusunda karar aldıklarını belirterek, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın üniversite öğrencilerine vermiş olduğu müjdeyi hayata geçiriyoruz ve pedagojik formasyon programının kararını almış bulunuyoruz. YÖK Genel Kurulu’nda almış olduğumuz kararı, üniversitelerimize önümüzdeki hafta tebliğ edeceğiz. Üniversitelerimiz, bu kararla beraber pedagojik formasyon programını kendi müfredatlarına yerleştirmiş olacaklar. Artık pedagojik formasyon dersleri, birer seçmeli ders olarak öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Pedagojik formasyonla alakalı dersler, bütün sınıflarda alınabilecek. Mezun olmuş veya mezun olmak üzere olan öğrencilerimiz de ya tezsiz yüksek lisans yaparak yahut sertifika programıyla pedagojik formasyon eğitimlerini tamamlayabilecekler. Dolayısıyla hem okuyanlar hem mezunlar hem de mezun olmak üzere olanlar bu imkandan faydalanmış olacak.”

Uluslararası yayınlar, geçen yıla göre yüzde 5 arttı

Bilimsel makalelerin kalitesini belirleyen hususlardan birinin makalelerin yayınlandıkları dergilerin prestiji olduğuna işaret eden Özvar, Türkiye’nin bu alanda 2022’de önemli bir başarı gösterdiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin uluslararası yayın sayısı, aralık itibarıyla geçen yıla nispetle en az yüzde 5 oranında artmıştır. 2022 yayınlarının endekslenme çalışmaları 2023 Nisan ayına kadar devam edeceğinden, üniversitelerimizin uluslararası görünümlü ve uluslararası dillerde yayınlanmış yayın sayısı, muhtemelen yüzde 10’a yakın bir oranda artmış olacak” şeklinde konuştu.

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