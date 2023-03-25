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Medya Yok devenin nalı Emin Çölaşan! Gözlerinize inanamayacaksınız
Medya

Yok devenin nalı Emin Çölaşan! Gözlerinize inanamayacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-03-25 11:56:00 -
Yok devenin nalı Emin Çölaşan! Gözlerinize inanamayacaksınız

“Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğiz. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağız” diyen, bununla da yetinmeyip, grup toplantısında, konuşmak isteyen bir CHP’liyi, “Sen nasıl genel başkanının sözünü kesersin? Atın şunu dışarıya” sözleriyle yaka paça dışarıya attıran "diktatör Kemal"e akıl almaz bir yıkama-yağlama geldi.

“Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğiz. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağız” diyen, bununla da yetinmeyip, grup toplantısında, konuşmak isteyen bir CHP’liyi, “Sen nasıl genel başkanının sözünü kesersin? Atın şunu dışarıya” sözleriyle yaka paça dışarıya attıran "diktatör Kemal"e akıl almaz bir yıkama-yağlama geldi. Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Bu Kemal, o Kemal mi" dedirten şaşkınlık veren yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, önümüzdeki Meclis seçimleri açısından bakıldığında özellikle bir liderin işinin çok zor olduğu biliniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bildiğimiz kadarıyla partisinde bugüne kadar ‘tek adamlık' yapmadı.

Doğru olsun yanlış olsun, en önemli kararlarını bile kurmay takımına danışarak almaktan gocunmadı.

Partililerden zaman zaman yükselen eleştirileri ciddiye aldı.

Almasa bile haklarında disiplin işlemi uygulamaktan kaçındı. (...)"

 

 

 

 

 

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Yorumlar

diploma manyağı emin

kemalingrat’ın diploması var mı lan emin, bi bak

Gültekin

Emin Çölaşan, gerçekleri inkar etseniz de, halk her şeyin farkındadır.
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