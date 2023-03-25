Yok devenin nalı Emin Çölaşan! Gözlerinize inanamayacaksınız

“Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğiz. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağız” diyen, bununla da yetinmeyip, grup toplantısında, konuşmak isteyen bir CHP’liyi, “Sen nasıl genel başkanının sözünü kesersin? Atın şunu dışarıya” sözleriyle yaka paça dışarıya attıran "diktatör Kemal"e akıl almaz bir yıkama-yağlama geldi. Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Bu Kemal, o Kemal mi" dedirten şaşkınlık veren yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, önümüzdeki Meclis seçimleri açısından bakıldığında özellikle bir liderin işinin çok zor olduğu biliniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu…

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Bildiğimiz kadarıyla partisinde bugüne kadar ‘tek adamlık' yapmadı.

Doğru olsun yanlış olsun, en önemli kararlarını bile kurmay takımına danışarak almaktan gocunmadı.

Partililerden zaman zaman yükselen eleştirileri ciddiye aldı.

Almasa bile haklarında disiplin işlemi uygulamaktan kaçındı. (...)"