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Eğitim YÖK, denklikte dil ispatı şartı getirdi
Eğitim

YÖK, denklikte dil ispatı şartı getirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-21 10:45:00 -
YÖK, denklikte dil ispatı şartı getirdi

Resmi Gazete’de yayınlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le 2017 tarihli düzenlemede değişiklik yapıldı.

Değişiklikle yurt dışındaki üniversitelerden mezun olup Türkiye’de denklik başvurusu yapan adayların öğrenim gördüğü programın dili inceleme kriterleri arasına alındı. Buna göre, önceki yönetmeliğin 4. maddesinin (ğ) bendi, “Öğrenim görülen program dilinde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puan/belge...” şeklinde değiştirildi. Bu belge, tanıma veya denklik başvurusu sırasında zorunlu hale getirildi.

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