Öğrencilerin eğitim hayatına kolaylaştırmak adına birtakım kurum ve kuruluşlar öğrencilere destekte bulunur. Genellikle başarılı öğrencilere verilen bu desteklere burs adı verilir. YÖK bursundan faydalanacak öğrenciler, burs alacakları takdirde KYK burslarının ne olacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

YÖK bursu alan KYK bursu alır mı? KYK bursu alan YÖK destekleme bursu alırsa burs kesilir mi?

YÖK tarafından yayınlanan kılavuzda öğrencilerin bazı şartlara uygun olması gerektiği bildirilmiştir. İşte o şartlar:

(1) YÖK Destek Bursu, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği

yükseköğretim kurumları ve programlarda bu Usul ve Esaslarda belirlenen hükümlere uygun

olarak yürütülür.

(2) Desteklenecek yükseköğretim kurumları ve programları ile bursun süresi, tutarı,

kapsamı, başvuru koşulları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın

yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler komisyonun önerisi üzerine Yükseköğretim

Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bursiyerler, kayıtlı oldukları programın aynı yılın ÖSYS Kılavuzunda yazan

normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam ederler.

(4) Öğrencilere kayıtlı oldukları programın, varsa zorunlu yabancı dil hazırlık

sınıfında da burs ödenir. Ancak, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere

bu süre zarfında burs ödenmez, söz konusu öğrenciler birinci sınıfa başladıkları yıl burslarını

almaya hak kazanırlar.

(5) Öğrencilere her yıl ekim ayından itibaren on iki ay süre ile burs ödenir.

(6) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek

zorundadırlar. Mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi

yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir.

(7) Yükseköğretim kurumunun not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı

genel not ortalamasının yıllık olarak 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması, zorunlu

hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin birinci yılın sonunda başarısız olmaları durumunda

burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu hesaplanırken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim

yılını takip eden Eylül ayında belirlenen ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır.

(8) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.

(9) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması

durumunda YÖK Destek Bursu sonlandırılır.

(10) YÖK Destek Bursu almayı hak eden öğrencilerin burslandırıldığı süre içerisinde

ikinci bir lisans programından mezun olması durumunda da bursları kesilir.

(11) Akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlâna, Farabi, Erasmus) eğitim

amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder.

(12) YÖK tarafından belirlenen alanlarda çift anadal yapan bursiyerlere, anadal programını tamamlama süresine ek olarak bir yıl daha burs verilebilir.

(13) Bu usul ve esaslar uyarınca burs almaya hak kazanan öğrencinin başka bir

kurumdan destek/burs/kredi alması, YÖK Destek bursunu almasına engel değildir.