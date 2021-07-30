YÖK bursu alan KYK bursu alır mı? KYK bursu alan YÖK destekleme bursu alırsa burs kesilir mi?
YÖK Destek Bursu, stratejik alanlar olarak belirlenen temel bilimler tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca aylık olarak verilen burstur. YÖK bursu alacak öğrenciler, diğer bursların kesilip kesilmeyeceğini araştırıyor. Peki, YÖK bursu alan KYK bursu alır mı? KYK bursu alan YÖK destekleme bursu alırsa burs kesilir mi?
Öğrencilerin eğitim hayatına kolaylaştırmak adına birtakım kurum ve kuruluşlar öğrencilere destekte bulunur. Genellikle başarılı öğrencilere verilen bu desteklere burs adı verilir. YÖK bursundan faydalanacak öğrenciler, burs alacakları takdirde KYK burslarının ne olacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…
YÖK bursu alan KYK bursu alır mı? KYK bursu alan YÖK destekleme bursu alırsa burs kesilir mi?
YÖK tarafından yayınlanan kılavuzda öğrencilerin bazı şartlara uygun olması gerektiği bildirilmiştir. İşte o şartlar:
(1) YÖK Destek Bursu, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği
yükseköğretim kurumları ve programlarda bu Usul ve Esaslarda belirlenen hükümlere uygun
olarak yürütülür.
(2) Desteklenecek yükseköğretim kurumları ve programları ile bursun süresi, tutarı,
kapsamı, başvuru koşulları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın
yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler komisyonun önerisi üzerine Yükseköğretim
Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Bursiyerler, kayıtlı oldukları programın aynı yılın ÖSYS Kılavuzunda yazan
normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam ederler.
(4) Öğrencilere kayıtlı oldukları programın, varsa zorunlu yabancı dil hazırlık
sınıfında da burs ödenir. Ancak, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere
bu süre zarfında burs ödenmez, söz konusu öğrenciler birinci sınıfa başladıkları yıl burslarını
almaya hak kazanırlar.
(5) Öğrencilere her yıl ekim ayından itibaren on iki ay süre ile burs ödenir.
(6) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek
zorundadırlar. Mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi
yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir.
(7) Yükseköğretim kurumunun not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı
genel not ortalamasının yıllık olarak 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması, zorunlu
hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin birinci yılın sonunda başarısız olmaları durumunda
burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu hesaplanırken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim
yılını takip eden Eylül ayında belirlenen ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır.
(8) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.
(9) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması
durumunda YÖK Destek Bursu sonlandırılır.
(10) YÖK Destek Bursu almayı hak eden öğrencilerin burslandırıldığı süre içerisinde
ikinci bir lisans programından mezun olması durumunda da bursları kesilir.
(11) Akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlâna, Farabi, Erasmus) eğitim
amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder.
(12) YÖK tarafından belirlenen alanlarda çift anadal yapan bursiyerlere, anadal programını tamamlama süresine ek olarak bir yıl daha burs verilebilir.
(13) Bu usul ve esaslar uyarınca burs almaya hak kazanan öğrencinin başka bir
kurumdan destek/burs/kredi alması, YÖK Destek bursunu almasına engel değildir.