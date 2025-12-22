  • İSTANBUL
Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Puanına kadar açıkladı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı son noktayı koydu...
Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Puanına kadar açıkladı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı son noktayı koydu...

Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Puanına kadar açıkladı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı son noktayı koydu...

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair yaptığı açıklamasında bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk için yetecek puanı da tahmin etti. Bu dönemde Fenerbahçe içinde tahmin veren Dilmen, 'bilemiyorum ama 80-81 puan yetebilir' ifadelerini kullandı. İşte son açıklaması

Rıdvan Dilmen, Sports Digitale yayınında Süper Lig’in 2025-26 sezonuna dair şampiyonluk tahminlerini paylaştı. Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Dilmen, sezon sonunda ipi göğüsleyecek takımın ulaşması gereken puan bandını net bir şekilde dile getirdi. son tahminlerini söyledi.

Rıdvan Dilmen, tartışmalara son noktayı koydu! Fenerbahçe mi Galatasaray mı Trabzonspor'a ilişkin açıklamada bulundu. Deneyimli yorumcuya göre bu sezon zirve yarışı önceki yıllara kıyasla daha dengeli ilerleyebilir. Dilmen, şampiyonluğun çok yüksek puanlara çıkmadan da kazanılabileceğini vurguladı.

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Trabzonspor mu?

Rıdvan Dilmen, söz konusu puana birden fazla ekibin ulaşmasını beklemediğini de özellikle belirtti. Ona göre yarış kızışsa bile sezon sonunda bu seviyeyi yakalayabilecek yalnızca tek takım olacak.

Şampiyonluk adayları konusunda isim vermekten kaçınan Dilmen, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ihtimallerini sıralarken puan eşitliği yaşanmayacağını düşündüğünü söyledi. Konuyla ilgili değerlendirmesi şu şekilde oldu:

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı Trabzonspor mu olur bilemiyorum ama 80-81 puan yetebilir. Daha fazla puan alabilir mi alabilir ama bir tane takım alır diye düşünüyorum. Yani 81-81 bitmez diye düşünüyorum ben." deyip mercek altına aldı.

Bu yorum, 2025-26 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluk yarışının son haftalara kadar büyük bir çekişmeye sahne olacağı beklentisini daha da güçlendirdi.

