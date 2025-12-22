Ulusalcı emekli generallere 5 başlıkta 5 soru!

ALİ KARAHASANOĞLU

Amerikancı mıyız, Rusçu mu?

Yoksa Çinci miyiz?

Ben hava radar sistemleri üzerinden sorayım, siz her alana bu soruyu götürün..

Patriot’u Türkiye’ye vermeyen kim?

Türker Ertürk’ler, Ahmet Yavuz’lar, Naim Babüroğlu’lar laga luga etmesinler.

ABD Başkanı Trump’ın bile kabul ettiği gerçeği, amerikancılık yapıp, bize farklı şekilde göstermeye kalkmasınlar..

Trump ne demişti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı.”

Deniz Gezmiş övgüsü ile kendilerine rant oluşturmaya çalışan CHP’li Namık Tan’lar, Ünal Çeviköz’ler, Özgür Özel’ler, S400 yerine Patriot’u alma konusunda ısrarcı olmamızı, adeta Amerika’nın kapısında yalvarırcasına yatıp kalkmayı nasıl önerebildiklerini bize izah etmeliler..

Gerçek şu:

ABD, aklı sıra Türkiye’yi terbiye etmek için. İçimizdeki hainlerin de desteğine güvenerek.. Tayyip Erdoğan iktidarını köşeye sıkıştırmak için.. Hatta değiştirmek için.

Patriot’ları vermeyi, zamana yaydı. İsteksiz göründü. Açıkca vermedi..

Ne yapabilirsiniz, ABD size hava radar sistemini satmama kararını ihsas ettiği an, sizin farklı arayışlar içinde olmanız gerekmez mi?

Türkiye’nin de yaptığı bu değil mi?

Ama içimizdeki hainler.. Erdoğan karşıtlığında Amerika’nın müesses nizamı ile ittifak yaptıkları için, Patriotlar verilmediği için Rusya’dan alınan S400’lerin, “müttefik ülke ABD ile aramızda kırılma”ya yol açtığını söyleyecek, kendi ülkelerine ihanet edecek kadar seviyesizleştiler..

S400’lerin alınamayacağını, alınsa bile kurulamayacağını, kurulsa bile sürdürülebilir olmadığını iddia ettiler..

Hiç lafı eğip bükmeden soruyorum, emekli generallere: Öneriniz nedir?

ABD Başkanı’nın kafasına silah dayayıp, patriotları alma imkanınız var mı?

Ulusalcı generallerin dönemlerinde, yatıp uyumuşuz. Savunma sanayimizi kendi kendimize yetecek noktaya taşımak için gerekli adımları atmamışız..

ABD’ye mahkum bir tablo çizmişiz.

Amerika da, patriot’u vermeyerek, Türkiye’deki iktidarı kendisine boyun eğecek noktaya getirebileceğini düşünmüş. Türkiye’nin, özellikle de Erdoğan iktidarının çaresiz olduğunu düşünmüş.

Ama iş öyle çıkmamış.

Amerika’nın patriotunun alternatifinin olduğu, Rusya ile yapılan görüşmelerle, sonrasında S400 alınarak fiilen gösterilmiş..

Üstelik, Patriot’larda yazılımın y’sine yaklaştırılmadığımız halde.. Gerekli bilgiler verilmediği, sadece kullanım imkanı sunulduğu halde.

Savunma sanayimizi yeniden inşa için, bize büyük tecrübe kazandıracak S400’ün yazılımı da birlikte bize verilmiş..

Şimdi S400 sonrasında, biz kendi savunma sistemimizi yerli olarak üretebilir noktasına gelmişiz..

Ulusalcılar, açıkca Amerikancılık yapacaklarına..

Bu noktada olsun, siyasi iktidara destek vermeleri gerekmez miydi?

“Amerikancı da değiliz. Rusçu da değiliz. Çinci de değiliz. Bir Türkiye’nin evlatlarıyız. Türkiye’nin menfaatlerini gözetiriz” demeleri gerekmez miydi?

Demediler.

Hala da diyemiyorlar..

“S400’ü almasaydık, F-35 sıkıntısına düşmezdik” diyorlar..

Ben de soruyorum, “Siz Amerikan ordusundan mı emekli maaşı alıyorsunuz? ABD’li misiniz, Türk müsünüz?”

Soruyorum: “Siz Türkiye’nin menfaatlerini mi gözetiyorsunuz, Amerika’nın menfaatlerini mi?”

