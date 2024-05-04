Cezalarını polisten önce vatandaş kesti! Alkollü Rus gençlerden skandal görüntüler

Rusya’da alkollü olduğu öğrenilen 2 kişi girdiği evde yaşlı kadını darp ettikten sonra evdeki bazı eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Alkolün çirkin yüzü bu kez de yüzünü Rusya’da gösterdi. Ülkede alkollü olduğu öne sürülen iki genç yaşlı bir kadının evine zorla girip önce darp etti ardından evi dağıtıp buldukları ziynet eşyalarla kaçtılar. Yaşlı kadına tekme ve sopalarla saldıran iki şahıs yetmezmiş gibi bir de videoya alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Cezalarını vatandaş kesti

Olay sonrası kayıplara karışan 2 genç, bir süre sonra yakalandı. Rus polislerinden önce vatandaşlara yakalanan iki gencin ellerini ve ayaklarını bağlayarak darp eden kişiler, sonrasında denizin ortasına götürüp onları suya bıraktı.