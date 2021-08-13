Yok böyle saçmalık! ABD'de çocuklarını öldüren caninin açıklaması ağızları açık bıraktı

Aşırı sağcı QAnon örgütünün komplo teorilerinden etkilenen bir babanın iki çocuğunu öldürdüğü belirtildi. Kaliforniya eyaletinin Santa Barbara kentinde sörf okulu sahibi olan 40 yaşındaki Matthew Taylor Coleman'ın 2 yaşındaki oğlu ile 10 aylık kızını Meksika'nın Rosarito kentine götürüp orada zıpkın tabancısıyla göğüslerinden vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Çocukların cansız bedenleri pazartesi günü Rosarito yakınındaki bir çiftlikteki hendekte bulundu. Meksikalı yetkililer cumartesi Rosarito'daki bir otele kayıt yaptıran sörf hocası baba ile iki çocuğunun, pazartesi şafak sökmeden otelden ayrıldığını, daha sonra sabah saatlerinde tek başına dönen Coleman'ın otelden çıkış yaptığını aktardı.

iPhone-bulma uygulamasının pazar günü Rosarito'da olduğunu saptadığı Coleman'ın telefonu pazartesi günü Meksika'nın ABD kenti San Diego'ya açılan San Ysidro Giriş Kapısı yakınında belirledi.

Sınır kontrol noktasında gözaltına alınan Coleman, FBI'a verdiği ifadede, çocuklarında yılan DNA'sı olduğu ve büyüyünce canavara dönüşeceklerine inandığını, dolayısıyla onları öldürmek zorunda kaldığını söyledi.

ABD yurttaşlarını yurtdışında öldürmeye dair federal suçlamadan hazırlanan mahkeme belgelerine göre, iki çocuğunu öldüren Lovewater sörf okulunun kurucusu, QAnon ve İlluminati komplo teorileri sayesinde aydınlandığını, dünya yönetenlerin kendilerini kamufle etmiş bir süründen soyundan geldiğini iddia eden teorilere koşut, eşi A.C.'nin yılan DNA'sına sahip olduğunu, bunu çocuklarına aktardığını gösteren vizyonlar ve işaretler aldığını anlattı. Yaptığının yanlış olduğunu bildiğini, ama dünyayı kurtaracak tek eylemi yerine getirmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

Coleman'ın eşi, cumartesi günü Santa Barbara polisine, ailece kampa gitmeye hazırlanırken kocasının aniden çocukları ailenin minibüsüne koyup çekip gittiğini ihbar etti.

Coleman'ın nereye gittiğini bilmediğini ve metin mesajlarına cevap vermediğini aktaran eşi, diğer yandan çocukların herhangi bir tehlikede olduğuna inanmadığını, Coleman ile herhangi bir sorunu olmadığını ve gidişinden önce önce herhangi bir münakaşa yaşamadıklarını söyledi.

Ailenin Santa Barbara'daki komşuları, haberi alınca şoke olduklarını ve Coleman'ın iyi bir aile babası gibi göründüğünü belirtti. Çocuklarını öldürmesini, 'son derece trajik' diye niteldi.

Pek çok ünlünün üyesi bulunduğu bir pedofil çetesinin küresel çocuk seks kaçakçılığı ağı işlettiği ve görevini zorlaştırmak için eski Başkan Donald Trump'a kumpas kurduğu, QAnon'un komplo teorilerinin başını çekiyor. Seçim yenilgisini reddeden Trump'ın 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği ve seçime hile karıştırıldığında ısrar ettiği mitingin ardından taraftarlarının Kongre'ye düzenlediği saldırıda da QAnon önemli rol oynamıştı.

Kaynak: Sputnik