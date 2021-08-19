Yok böyle rezillik! Taliban’a iftira atan Sözcü kendisini yalanladı

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Afganistan’da Taliban’ın hakimiyetiyle birlikte yeni yönetimin nasıl olacağı merak konusu oldu. Taliban’dan yapılan açıklamalarda, kadınların burka giymesinin zorunlu tutulmayacağı ancak tesettürün şart koşulacağı vurgulandı. Taliban’ın söz konusu açıklamasının ardından çeşitli görüntülerle söz konusu açıklama yalanlanmaya çalışıldı.

Dün internet ortamında dolaşıma sokulan görüntülerde, Taliban’ın burka giymediğ için bir kadını infaz ettiği görüldü. Vurulan kadının yanındaki diğer kadınların da burka giymediği dikkat çekerken, onlara yönelik herhangi bir saldırı yapılmadı.

Afganistan’daki gelişmeleri uzun süredir takip eden isimler ise, “Taliban sözünü tutmuyor” diye servis edilen görüntülerin, 2019 yılına ait olduğunu iddia etti.

Sözcü yine kendini rezil etti

Batıl ideolojisinin getirdiği çelişkili zihniyetini her defasında gözler önüne seren Sözcü, söz konusu görüntüler üzerinden Taliban’a yüklenmek istedi. Ancak Sözcü yine kendisiyle çelişti.

Yan yana servis ettiği haberlerde Sözcü, Taliban’ın burka giymediği için bir kadını infaz ettiğini söyledi. Aynı haberin bitişiğinde ise, Afgan kadınların Taliban’a karşı eylem yaptığı belirtildi. Eylemci kadınların burka giymemesi ve Taliban mensuplarının kadınlara müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Taliban’ın burkasız kadınlara saldırdığını ileri süren Sözcü, haberin hemen bitişiğinde, burkasız kadınlara Taliban’ın bir şey yapmadığını da kanıtladı.

Bugüne dek kendisiyle defalarca çelişen Sözcü’nün bugünkü haberleri de görenleri şaşırttı.