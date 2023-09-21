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Gündem Yok böyle rakam! Duyan başvuruya koştu
Gündem

Yok böyle rakam! Duyan başvuruya koştu

Yeniakit Publisher
2023-09-21 16:13:00 -
Yok böyle rakam! Duyan başvuruya koştu

Zonguldak'ta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde 9 ay boyunca görev yapacak olan 10 kişilik kura için il genelinde 980 kişi başvuruda bulundu. Yapılan kura çekimi ile alınacak isimler belirlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekimi 1. Noter Mediha Acar tarafından yapıldı.

Kura çekimine Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun da eşlik etti. İl genelinde Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde Kültür ve Turizm Müdürlüğü 'nde işe alınacak 10 kişi 9 ay boyunca çalışacak.

İl genelindeki 10 kişilik alım için Merkez ilçeden 572, Kozlu'dan 97, Kilimli'den 77, Devrek'ten 65, Kdz. Ereğli'den 73, Alaplı'dan 18, Gökçebey ve Çaycuma'dan 78 kişi başvurdu.

Elektronik sistem kura çekilişi ile iş başı yapacak olanların isimleri belirlendi. Adı açıklanan kişiler 1 Ekim 2023 tarihi itibariyle 9 ay boyunca Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde çalışacak.

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