"Hukuk devreye girerse CHP kapatılır!" Ali Karahasanoğlu anayasa maddelerini hatırlattı

Yazar Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı son yazısında Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) son dönemde adı anılan iddialar ve hukuki süreçler ışığında bir kapatma davasıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. Karahasanoğlu, partilerin kapatılmasına prensipte karşı olduğunu belirtse de, suçların odağı haline gelmiş bir yapı için kanuni müeyyidelerin uygulanmasının zorunluluk olduğunu vurguladı.

"Suç işleme özgürlüğü olamaz"

Karahasanoğlu yazısında, kişilerin işlediği suçlar nedeniyle özgürlüklerinin kısıtlanmasıyla siyasi partilerin kapatılması arasında bir paralellik kurdu. Siyasi Partiler Kanunu’ndaki düzenlemelerin keyfi olmadığını hatırlatan yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin özgürlüğünün kısıtlanmasını istemem. Ama suç işleyen bir kişi olursa; örneğin adam öldürülmesi, hırsızlık yapılması halinde faile hapis cezası verilirse, onun da özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı çıkmaya kalkışamam. Partilerin de kanundaki kapatılma sebepleri gerçekleşmiş ise o kararın verilmesi zorunludur."

"Yabancı yardımı ve odak olma kriteri"

CHP yöneticilerinin ve belediye başkanlarının yoğun suç isnatlarına muhatap olduğunu savunan Karahasanoğlu, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarının yanı sıra "para karşılığı aday gösterme" itiraflarının altını çizdi. Siyasi Partiler Kanunu’na göre yabancı devlet, dernek veya kişilerden maddi yardım almanın doğrudan kapatma sebebi olduğunu hatırlatan yazar, CHP İstanbul il binası alımında kameralara yansıyan paraları ve sonrasında gündeme gelen "bağış" savunmalarını sorguladı.

"Bağış mı, rüşvet mi?"

CHP’li yöneticilerin "Bunlar rüşvet değil, bağış" yönündeki açıklamalarının hukuk önünde partiyi daha zor duruma düşürebileceğini ifade eden Karahasanoğlu, şu soruları yöneltti:

Bu bavul bavul paraların içinde yabancı kişilerden gelen bağışlar var mı?

Yabancı uyruğu olan çifte vatandaşlardan alınan yardımlar kanuni yasağı ihlal eder mi?

Miktarı kanuni sınırları kat kat aşan bu yardımlar, partinin suç işleme konusunda "odak" haline geldiğini ispatlar mı?

Ali Karahasanoğlu, Anayasa’nın 101. maddesindeki "suç işlenmesini teşvik etme" ve "odak haline gelme" hükümlerine işaret ederek, CHP’nin koca koca hukukçularını bu sorulara cevap vermeye ve kamuoyunda tartışmaya davet etti.

