İç ısıtan hikaye: Kâbe imamını şaşkına çeviren çocuk

Melih Gökçek’in X hesabından paylaştığı videoda, Kâbe imamının küçük yaşta hafız olan bir çocukla yaşadığı diyalogun hikayesi gündem oldu. Çocuğun Kur’an surelerini ezbere ve hatasız şekilde okuması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen imam, ertesi gün çocuğun velisiyle de görüştü. Videoda anlatılan fedakâr anne hikâyesi ise sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından “iç ısıtan” yorumlarıyla paylaşıldı.

İşte o hikaye:

Kâbe imamı enteresan bir hikâye anlatıyor. Bir gün küçük bir çocuğa rastlıyor. Çocuk çok hoşuna gidiyor. Ona diyor ki:

“Tebâreke Suresi’ni biliyor musun?”

Çocuk diyor ki:

“Ezbere biliyorum.”

“Oku bakalım o zaman” diyor. Çocuk okumaya başlıyor.

Peki diyor, “Nahl Suresi’ni ezbere biliyor musun?”

Çocuk okumaya başlıyor. Hatasız, kusursuz, çok güzel bir şekilde ezbere okuyor. Bakara Suresi’ni soruyor. Çocuk bir miktar okuyunca:

“Tamam” diyor. “Yeterli. Sen hafız mısın?”

Çocuk çok küçük olmasına rağmen “Evet” deyince Kâbe imamı şaşırıyor.

“Yarın velini çağırabilir misin? Velini bir tebrik etmek istiyorum” diyor.

Ertesi gün babası geliyor. Haline bir baktım, İslam’la hiçbir alakası yokmuş gibi bir görüntüsü vardı. Yani dışarıdan baksanız Müslüman bile demezsiniz. Dış görünüşü sizi aldatabilecek, çok farklı dünyaya ait gibi görünen birisi.

Ben ona böyle biraz hayretle bakınca, “Bu çocuğun velisi siz misiniz?” diye sorunca adam hayretimin sebebini anladı.

Dedi ki:

“Çocuğun gerçek velisi ben miyim diye merak ettiniz. Evet benim. Dış görünüşüm sizi aldatmasın. Bu çocukların, hatta size bir müjde vereyim, benim dört çocuğum var. Üçü hafız. Birisi de çok küçük. Buna rağmen otuzuncu cüzü ezberledi.”

“Fakat bunun müsebbibi, sebebi ben değilim. Evdeki saliha hanımdır.”

Kâbe imamı soruyor:

“Peki bunu nasıl başardı? Nasıl bir yöntem izledi?”

Adam anlatıyor:

“Çocuklara çok güzel teşvikler yapıyor. Mesela diyor ki; kim ezberini önce bitirirse akşam yemeğine o karar verir. Kim bir hafta boyunca işlerini en çabuk hallederse hafta sonu tatiline o karar verir. Kim yıl içinde önce hatime bitirirse yaz tatilini nerede, nasıl yapacağımıza o karar verir.”

“Bu şekilde çocuklarını öpe koklaya, onların dünyasını daha konuşmaya başladıkları andan itibaren Kur’an’la süsledi.”

“Evet, bu gül gibi olan hayırlı evlatların bahçıvanı olan saliha eşimdir.”

Saliha bir kadın, kâinattaki en büyük nimetlerden birisidir. Aynı şekilde salih bir adam olmak da… Şaka değil, basit mesele değil.

Bir insanın, bir toplumun istikbali; hayırlı insanların, hayırlar saçan yüreklerinde güçlüdür.

O çocuğa yapacağınız her hayırlı yönlendirme, istikbalde belki bir milyon kişinin imanına vesile olacak bir işin ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Ümmetin beklediği Selahaddinler, Ömerler, Fatihler belki senin elinde yetişiyor. Haberin yok.

Öyleyse hassas davran. Güzel örneklik ol. O çocuğa kötü ahlak, küfür, müstehcenlik gibi şeyler sunma.

Bunu sunmamak için, o çocuğa güzel örnek olabilmek için de sen önce okuduğunu içselleştir. Kıldığını duyarak, bilerek kıl. Namazda ne söylediğini, ezanda ne söylendiğini, Kur’an’da ne söylendiğini idrak edeceğin bir yaşantın olsun.

Sen içselleştirirsen, o çocuk zaten otomatik olarak o yöne yönlenir.

Rabb’im böyle saliha ve salih anne babaların sayısını arttırsın.