Yok böyle parlatma! Atilla Taş, İmamoğlu’nu fena cilaladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanması davasında hapis yatan ve bir süre önce denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak salıverilen Atilla Taş, henüz YSK'nın kesin sonuçları açıkamamasına rağmen kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan eden ve bir dönem FETÖ kanallarının müdavimi olan Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medyada yaptığı paylaşımla parlattı.

Yok böyle cilalama!

Twitter hesabından bir mesaj yayınlaran Taş, ”Yemin ederim partizanlık yapmıyorum! Ama siz de Ekrem İmamoğlu’na bakınca abinizi, kardeşinizi ailenizden birini, sizi satmayacak, yarı yolda bırakmayacak bir adamı görmüyor musunuz?” ifadelerini kullanarak Ekrem İmamoğlu'nu cilaladı.