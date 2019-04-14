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Yok böyle parlatma! Atilla Taş, İmamoğlu’nu fena cilaladı

FETÖ'nün medya yapılanması davasında hapis yatan Atill Taş, henüz kesinleşmeyen sonuçlara rağmen kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden ve bir dönem FETÖ kanalarının müdavimi olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden cilaladı.

14 Nisan 2019 Pazar 16:36
Yok böyle parlatma! Atilla Taş, İmamoğlu’nu fena cilaladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanması davasında hapis yatan  ve bir süre önce denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak salıverilen Atilla Taşhenüz YSK'nın kesin sonuçları açıkamamasına rağmen kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan eden ve bir dönem FETÖ kanallarının müdavimi olan Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medyada yaptığı paylaşımla parlattı.

Yok böyle cilalama!

Twitter hesabından bir mesaj yayınlaran Taş, ”Yemin ederim partizanlık yapmıyorum! Ama siz de Ekrem İmamoğlu’na bakınca abinizi, kardeşinizi ailenizden birini, sizi satmayacak, yarı yolda bırakmayacak bir adamı görmüyor musunuz?” ifadelerini kullanarak Ekrem İmamoğlu'nu cilaladı.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 16:45
  1. Atilla Taş
  2. CHP'nin İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. FETÖ

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