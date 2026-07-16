İngiltere'den, Yahudilerin güvenliği için 250 milyon sterlin bütçe!

İngiliz hükümeti, Yahudileri hedef alan saldırılardaki artışın ardından "Yahudi toplulukların korunmasına yardımcı olmak için" İngiltere genelindeki polis güçlerine 251 milyon sterlin (yaklaşık 16 milyar Türk lirası) ek finansman sağlanacağını duyurdu.

Metropolitan Polisi, Yahudi mahallelerinde ve sinagoglar, okullar ile toplum merkezleri çevresinde polis varlığını artırmaya yardımcı olmak üzere yaklaşık 300 ek polis memuru istihdam etmek için 86 milyon sterlin alacak.

Bu karar, Londra'da yaşanan bir dizi saldırının ardından geldi.

Başbakan Keir Starmer, "fonun Yahudi toplulukların korunmasında köklü bir değişim sağlayacağını" söyledi.

Metropolitan Polisi Komiser Yardımcısı Matt Jukes, yatırımın mevcut Toplum Koruma Ekipleri'ni güçlendirmelerine, Londra'da üç noktada yeni ekipler kurmalarına, 300'e kadar polis memuru istihdam etmelerine ve Golders Green'de bir toplum merkezi oluşturmalarına imkan vereceğini söyledi.

Para ayrıca önemli Yahudi nüfusuna sahip 7 diğer polis bölgesine de dağıtılacak. Bu bölgeler aralarında yaklaşık 43 milyon sterlini paylaşacak. Söz konusu bölgeler Hertfordshire, Essex, Sussex, Thames Valley, West Midlands, West Yorkshire ve Northumbria.

Buna ek olarak 41 milyon sterlin, İngiltere ve Galler'deki tüm polis memurlarına "antisemitizm eğitimi" verilmesi dahil ulusal polis koordinasyonuna, 59 milyon sterlin ise "terörle mücadele" polisine ayrılacak.

Starmer, finansmanın "Yahudi toplulukların korkudan uzak şekilde yaşayabilmesi ve inançlarını kutlayabilmesi için koruma ve polislikte köklü bir değişim sağlayacağını" savundu.

Paket, Golders Green saldırısının ardından nisan ayında açıklanan 25 milyon sterlinlik acil durum fonuna ek olarak sağlanıyor. Met, o dönemde fonu kuzeybatı Londra'ya polis sevkiyatının maliyetini geriye dönük olarak karşılayan "tek seferlik finansman" olarak tanımlamıştı.

Kaynak: Mepa News