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Yok böyle olay! Erkekleri tekme tokat ve sopalarla dövüp hastanelik ettiler

Bahçelievler'de bir grup yabancı uyruklu kadın, tartıştıkları erkekleri tekme, tokat ve sopalarla döverek hastanelik ettiler.

04 Eylül 2018 Salı 12:39
Yok böyle olay! Erkekleri tekme tokat ve sopalarla dövüp hastanelik ettiler

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde akıllara zarar bir olay yaşandı. Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de meydana geldi. İddialara göre, gece yarısı bir grup yabancı uyruklu kadın para karşılığı birlikte oldukları adamlarla parada anlaşamayınca tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bir anda kadınlarla erkekler sokak ortasında tekme, tokat ve sopa ile birbirine girdi.

Bir kadın kavga ettiği adamı sopa ile döverek hastanelik etti. Kadınlardan dayak yiyen adamlar bir süre sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:39
  1. İstanbul
  2. Bahçelievler
  3. İnanılmaz kavga
  4. kadınlar erkekleri dövdü
  5. tekme tokat ve sopalarla dövdüler
  6. hastanelik ettiler
  7. turist kadınlar

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