Yok böyle olay! Bahçeyi temizlerken ormanı yaktı
Kahramanmaraş'ta bahçe temizliği sırasında yakılan ateşin ormana sıçraması sonucunda, 2 hektarlık alan zarar gördü.30 Haziran 2019 Pazar 17:35
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Suçatı Beldesi Gavur Gölü mevkisinde bahçe temizliği sırasında bir vatandaşın yaktığı ateşin rüzgarın da etkisiyle ormana sıçraması sonrasında yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 arasöz, 1 su tankı, 1 ilk müdahale aracı ve 20 orman yangın işçisiyle müdahale edildi. Kısa süre içerisinde söndürülen yangında, vatandaşın 5 dönüm bahçesi yanarken, 2 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü.
Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise rüzgarlı havalarda bağ bahçe temizliği yapılmaması ve anızların yakılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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