Bozuk yol isyan ettirdi! 'Annemizi hastaneye sırtımızda götürüyoruz'

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı İncili mezrasında vatandaşlar, bozuk yol nedeniyle hastalarını sırtlarında taşımak, hayvan yemlerini ise kilometrelerce yürüyerek ulaştırmak zorunda kaldıklarını belirterek yolun asfaltlanmasını istedi.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tosunpınar köyü İncili mezrasında yaşayan vatandaşlar, aylardır çözüm bekleyen yol sorununun hayatlarını olumsuz etkilediğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Birkaç yıl önce açılan ancak bugüne kadar asfaltlanmayan stabilize yolun, en ufak yağışta çamura dönerek ulaşıma elverişsiz hale geldiğini ifade eden mezra sakinleri, özellikle yaşlı ve hasta vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

Mezrada geçimini büyük ölçüde hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, bozuk yol nedeniyle üretim faaliyetlerinin de sekteye uğradığını belirtti.

Yolun araç geçişine elverişli olmaması nedeniyle saman ve yem gibi temel ihtiyaçları yaklaşık 3 kilometre boyunca sırtlarında taşımak zorunda kaldıklarını ifade eden mezra sakinleri, bu durumun kendilerini zorladığını dile getirdi.

"Yola düşen kayalar tehlike oluşturuyor"

Mezra yolunda yalnızca çukur ve çökmelerin değil, dağdan koparak yola düşen kaya parçalarının da ulaşımı tehlikeye attığını söyleyen vatandaşlar, özellikle yağışların ardından riskin daha da arttığını belirtti.

Yolun hem can hem de mal güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturduğunu ifade eden mezra sakinleri, gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını istedi.

DOĞRU HABER