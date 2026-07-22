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Dünya 35 yıl sonra rekor! ABD kızardı
Dünya

35 yıl sonra rekor! ABD kızardı

Yeniakit Publisher
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35 yıl sonra rekor! ABD kızardı

ABD'de kızamık vakaları son 35 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede 21 Temmuz itibarıyla 2 bin 295 vaka kaydedildi.

ABD'de kızamık vakaları son 35 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede 21 Temmuz itibarıyla 2 bin 295 vaka kaydedildi.

ABD'de bu yıl, 1991'den bu yana görülen en yüksek kızamık vakası sayısına ulaşıldı.

Johns Hopkins Üniversitesinin ABD'deki kızamık vakalarını izlediği sisteme göre, ülkede 21 Temmuz itibarıyla 2 bin 295 kızamık vakası görüldü.

Bu rakamla, yılın bu zamanına kadar kaydedilen vaka sayısı, 2025'in tamamında görülen 2 bin 289 vakayı aşmış oldu.

Öte yandan, açıklanan rakamla birlikte ülkede 1991'den bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

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