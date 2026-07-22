35 yıl sonra rekor! ABD kızardı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD'de kızamık vakaları son 35 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede 21 Temmuz itibarıyla 2 bin 295 vaka kaydedildi.
ABD'de kızamık vakaları son 35 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede 21 Temmuz itibarıyla 2 bin 295 vaka kaydedildi.
ABD'de bu yıl, 1991'den bu yana görülen en yüksek kızamık vakası sayısına ulaşıldı.
Johns Hopkins Üniversitesinin ABD'deki kızamık vakalarını izlediği sisteme göre, ülkede 21 Temmuz itibarıyla 2 bin 295 kızamık vakası görüldü.
Bu rakamla, yılın bu zamanına kadar kaydedilen vaka sayısı, 2025'in tamamında görülen 2 bin 289 vakayı aşmış oldu.
Öte yandan, açıklanan rakamla birlikte ülkede 1991'den bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.