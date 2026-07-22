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AB ülkesinden sosyal medya kararı 15 yaş altına yasaklanıyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AB ülkesinden sosyal medya kararı 15 yaş altına yasaklanıyor!

Fransa Parlamentosu, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan tasarıyı kabul etti. 1 Eylül'den itibaren yaş doğrulama sistemi zorunlu olacak, mevcut hesaplar ise 4 ay içinde kapatılacak.

#1
Foto - AB ülkesinden sosyal medya kararı 15 yaş altına yasaklanıyor!

Fransız parlamentosu, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa, "sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk AB ülkesi" oldu.

#2
Foto - AB ülkesinden sosyal medya kararı 15 yaş altına yasaklanıyor!

FRANSA, 15 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA ERİŞİMİNİ YASAKLADI Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteklediği 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimlerinin engellenmesine ilişkin tasarı, Fransız Senatosu'nda kabul edilmesinin ardından Ulusal Meclis'te de oylandı.

#3
Foto - AB ülkesinden sosyal medya kararı 15 yaş altına yasaklanıyor!

Tasarının oylandığı oturumda söz alan milletvekilleri, bu düzenlemenin Fransız çocuklarını korumak için bir gereklilik olduğunu vurguladı. Aylardır süren müzakerelerin ardından nihai halini alan tasarı, 81'e karşı 279 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Böylece Fransa, "sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi" oldu.

#4
Foto - AB ülkesinden sosyal medya kararı 15 yaş altına yasaklanıyor!

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN SOSYAL MEDYA HESABI AÇILMASINA İZİN VERİLMEYECEK Tasarıya göre, sosyal medya platformlarına yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek ve 15 yaşından küçük çocukların 1 Eylül'den itibaren sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek.

#5
Foto - AB ülkesinden sosyal medya kararı 15 yaş altına yasaklanıyor!

Sosyal medya platformlarından, halihazırda açık olan 15 yaş altı hesapları 4 ay içinde kapatmaları istenecek. Fransa'da 15 yaş altının sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeye ilişkin tasarı metni, ocakta Ulusal Mecliste, nisanda Senatoda onaylanmıştı ancak tasarılar arasında farklar bulunuyordu. Ulusal Meclis ve Senato, dün, aynı tasarı metni üzerinde uzlaşmıştı. Son dönemlerde reşit olmayanların sosyal medya kullanımı ülkelerin gündemindeyken, dünya genelinde 20 civarında ülke, çocukların sosyal medyaya erişimine yönelik düzenlemeler yaptı veya yapacağını duyurdu.

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