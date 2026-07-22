AB ülkesinden sosyal medya kararı 15 yaş altına yasaklanıyor!

Sosyal medya platformlarından, halihazırda açık olan 15 yaş altı hesapları 4 ay içinde kapatmaları istenecek. Fransa'da 15 yaş altının sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeye ilişkin tasarı metni, ocakta Ulusal Mecliste, nisanda Senatoda onaylanmıştı ancak tasarılar arasında farklar bulunuyordu. Ulusal Meclis ve Senato, dün, aynı tasarı metni üzerinde uzlaşmıştı. Son dönemlerde reşit olmayanların sosyal medya kullanımı ülkelerin gündemindeyken, dünya genelinde 20 civarında ülke, çocukların sosyal medyaya erişimine yönelik düzenlemeler yaptı veya yapacağını duyurdu.