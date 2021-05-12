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Spor Yok böyle olay! Ajax şampiyonluk kupasını eritip taraftara hediye etti
Spor

Yok böyle olay! Ajax şampiyonluk kupasını eritip taraftara hediye etti

Hollanda’nın ve Avrupa’nın köklü kulüplerinden olan ve sezon şampiyonluğa ulaşan Ajax, şampiyonluk kupasını eritip pandemi nedeniyle tribünde olmayan taraftara dağıttı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 15:44:00 - 2021-05-12 15:46:30

Hollanda’nın ve Avrupa’nın köklü kulüplerinden Ajax, dünya futbol tarihinde bir ilke imza attı. Hollanda Ligi’nde bu sezon şampiyonluğa ulaşan Ajax, koronavirüs pandemisi nedeniyle , tribünlerde yer alamayan taraftarları için kupayı eritip, minik yıldızlar haline getirerek taraftarına dağıttı. Minik yıldızların sadece kombine kart sahibi taraftarlara gönderildiği bildirildi.

Ajax, bu olayı sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla taraftarlarına bildirdi.

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