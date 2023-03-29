Yok böyle kaza! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz

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California'nın Los Angeles eyaleti yakınlarında meydana gelen feci kaza trafikte seyreden bir başka aracın kamerasına yansıdı.
California'da yaşanan bir trafik kazası seyir halindeki aracın ön kamerası tarafından kaydedildi.
Seyir halindeki iki araç yan yana geldiği sırada araçlardan birinin lastiği yerinden yanındaki araca doğru fırladı.
Lastiğe çarpan araç metrelerce havaya savrularak yere düştü.
Korkunç kazada ölen ya da yaralananın olup olmadığı bilgisine ulaşılamadı.
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