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Medya Yok böyle kavga! Turgay Güler'le Ensonhaber birbirine girdi
Medya

Yok böyle kavga! Turgay Güler'le Ensonhaber birbirine girdi

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler'in tazminat davası açtığı Ensonhaber sitesi, Güler'e "Kimsin ulan sen" ve "Hadsiz" gibi ağır ifadelerle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 15:32:00 -
Yok böyle kavga! Turgay Güler'le Ensonhaber birbirine girdi

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, CNN Türk'te ekrana gelen Tarafsız Bölge programında, doğalgaz fiyatları tartışılırken ironik bir şekilde kullandığı "Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek" ifadelerini haberleştiren Ensonhaber sitesine tazminat davası açtı. Davaya tepki gösteren Ensonhaber sitesi ise, Güler'e çok ağır sözlerle yüklendi. Ensonhaber'in haberinde "Kimsin ulan sen" ve "Hadsiz" gibi ağır ifadeler kullanılması dikkat çekti.    

 

 

 

 

 

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