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Dünya Filipinler sallandı! 7,8 büyüklüğünde deprem
Dünya

Filipinler sallandı! 7,8 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Filipinler sallandı! 7,8 büyüklüğünde deprem

Filipinler’e bağlı Burias Adası açıklarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı, bölgede büyük endişeye neden oldu.

Filipinler, güçlü bir depremle sarsıldı. Burias Adası’nda meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa sürede paniğe yol açtı. Şiddetli sarsıntının, ada çevresi başta olmak üzere geniş bir alanda hissedildiği değerlendiriliyor.

Depremin ardından gözler, bölgeden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Sarsıntının merkez üssü ve etkilediği alanlara ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

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