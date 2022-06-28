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Spor Yok böyle bir uzatma dakikası!! Çok şaşıracaksınız...
Spor

Yok böyle bir uzatma dakikası!! Çok şaşıracaksınız...

Nijerya Ligi'nde sahalarda daha önce görmediğimiz bir olay yaşandı. Katsina United ile Remo Stars arasında oynanan mücadelede maçın hakemi tam 35 dakika uzatma verdi. Bu olayı duyan herkes maçın bol gollü geçtiğini düşündü ama skor beklenildiği gibi çıkmadı. 35 dakikalık uzatmada yalnızca 2 gol çıktı ve maç 3-2 sonuçlandı. Sosyal medyada bu maçın duyulmasının ardından herkes ''şike'' iddiasını gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 11:12:00 -
Yok böyle bir uzatma dakikası!! Çok şaşıracaksınız...

Nijerya Ligi'nde sahalarda daha önce görmediğimiz bir olay yaşandı. Katsina United ile Remo Stars arasında oynanan mücadelede maçın hakemi tam 35 dakika uzatma verdi. Bu olayı duyan herkes maçın bol gollü geçtiğini düşündü ama skor beklenildiği gibi çıkmadı. 35 dakikalık uzatmada yalnızca 2 gol çıktı ve maç 3-2 sonuçlandı. Sosyal medyada bu maçın duyulmasının ardından herkes ''şike'' iddiasını gündeme getirdi.

Futbol sahalarında daha önce görülmemiş ve muhtemelen görülmeyecek bir olay meydana geldi. Nijerya Ligi'nde oynanan müsabakada maçın hakemi çok ilginç bir karara imza atarak dünya gündemine oturmayı başardı.

35 DAKİKA UZATMA VERDİ
Katsina United ile Remo Stars arasında oynanan mücadelede maçın hakemi 35 dakika uzatma verdi. Oyuncular bu karar sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. İlk önce tabelanın yanlış kalktığını veya bozulduğu düşünen iki takımın idarecileri sonradan uzatmanın gerçek olduğunu anladı. Futbolcular uzatma devresinin sonlarına doğru iyiden iyiye yorulunca maç tamamen koptu. 90+34'te gelen golle galibiyete ulaşan ev sahibi ekip maçtan 3-2 üstünlükle ayrıldı.


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