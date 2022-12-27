  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Sağlık Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak! Hem de evinden hiç çıkmadan
Sağlık

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak! Hem de evinden hiç çıkmadan

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde online muayene dönemi başlıyor. Çapa Tıp Fakültesi'nde verilecek online tedavi hizmetinden Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan vatandaşların tamamı faydalanabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 18:41:00 - 2022-12-27 18:52:31
Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak! Hem de evinden hiç çıkmadan

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti iktidarı ile sağlıkta yapılan devrimlere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi, online muayene hizmetine başlayacağını duyurdu.

Sistem nasıl işleyecek?

Online görüşme için randevu almak isteyen vatandaşlar, İstanbul Tıp Fakültesi'nin internet sitesi üzerinden başvuru yapacak. Hastalar hangi şehirde olursa olsun, randevu aldıkları doktorlarla online olarak görüşüp muayene olarak hastalıkları hakkında bilgi alabilecek.

Dev hizmete ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, başvuru sürecini şöyle anlattı:

Hangi bölüme gitmek istediğinizi öncelikle belirliyorsunuz. Daha sonra o konuyla ilgili size verilen listedeki hekimleri görüyorsunuz hangi hekimden randevu almak istiyorsanız o hekime tıklıyorsunuz.

O hekimle belirli bir saat için randevulaşarak internet üzerinden online olarak evinizden görüşebiliyorsunuz. Bu sayede ikinci görüş almak isteyen vatandaşlarımız, hastalarımız İstanbul Tıp Fakültesi'nin deneyimli hocalarına bu sayede ulaşmış olacak.

12
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İstanbullu

Yahu burada insanlar randevu alamıyor ne diyorsunuz?

İksan

Bulursa alır hemde profesör.. Bunlar nerde yaşıyo yaa bizde ora gidek
TÜM YORUMLARA GİT ( 12 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23