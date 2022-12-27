Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak! Hem de evinden hiç çıkmadan

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AK Parti iktidarı ile sağlıkta yapılan devrimlere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi, online muayene hizmetine başlayacağını duyurdu.

Sistem nasıl işleyecek?

Online görüşme için randevu almak isteyen vatandaşlar, İstanbul Tıp Fakültesi'nin internet sitesi üzerinden başvuru yapacak. Hastalar hangi şehirde olursa olsun, randevu aldıkları doktorlarla online olarak görüşüp muayene olarak hastalıkları hakkında bilgi alabilecek.

Dev hizmete ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, başvuru sürecini şöyle anlattı:

Hangi bölüme gitmek istediğinizi öncelikle belirliyorsunuz. Daha sonra o konuyla ilgili size verilen listedeki hekimleri görüyorsunuz hangi hekimden randevu almak istiyorsanız o hekime tıklıyorsunuz.

O hekimle belirli bir saat için randevulaşarak internet üzerinden online olarak evinizden görüşebiliyorsunuz. Bu sayede ikinci görüş almak isteyen vatandaşlarımız, hastalarımız İstanbul Tıp Fakültesi'nin deneyimli hocalarına bu sayede ulaşmış olacak.