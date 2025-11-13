Yok böyle ağabey: Dolardan tac, eurodan yelek, liradan elbise…

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Mardin Kızıltepe ilçesindeki bir aşiret düğününde, gelin ve damada euro’lardan yelek giydirilip, dolarlardan taç takıldı, üzerlerine takılan 200 liralar ise çifti elbise gibi kapladı.

Kızıltepe ilçesinde hafta sonu yapılan aşiret düğününe Avrupa’dan gelen Nehir Vinç, damat olan kardeşi Halil İbrahim ile geline, valizle getirdiği 50 eurolardan yaptırdığı yeleği giydirdi. Vinç, çifte ayrıca 100 dolarla hazırlanan yapılan taçlar da taktı. Ağabeyinin takılarının çifti şaşırttığı görülen düğüne katılan davetliler ise ağabeyi uzun süre alkışladı. Gelin ve damadın üzeri banknotlarla kaplanırken, o anlar ise çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

