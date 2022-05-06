Yok birbirinizden farkınız! Muharrem İnce de trene atladı

CHP'nin kapı önüne koyduğu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, faşist Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın trenine vagon oldu.

Türkiye'ye sığınan mazlumları hedef alarak Türkiye'ye karşı kalleş bir provokasyona girişen Özdağ'ın peşine takılan İnce şu ifadeleri kullandı.

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sığınmacılar konusunda yerden göğe kadar haklıdır. Sn. Özdağ’ın tüm görüşlerine katılmasam da sığınmacılar konusundaki görüşlerini sonuna kadar destekliyorum."

Haddini ve boyunu aşan Muharrem İnce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak "Zafer Partisi Genel Bşk. Ümit Özdağ’a katıldığım, katılmadığım birçok konu var. Aynı görüşte olmamak siyasi nezaketisizliğe bahane olamaz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sn. Özdağ’a yönelik seviyesiz, siyasetin nezaketini yok eden, bir bakana yakışmayan sözlerini kınıyorum" dedi.