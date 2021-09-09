"Yok Belediyeciliği"ne AK Parti’den tepki!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçimden önceki su vaatleri hafızalardaki yerini korurken Türkiye’nin başkentinde yaşanan su sıkıntısına siyasetçiler de tepki göstermeye başladı.
Yeni Akit Ankara
Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Bağiçi, Tepeyurt ve Selametli mahallelerinin ardından Günalan mahallesindeki "susuzluk" isyanı sürüyor.
AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Gölbaşı ilçesindeki bazı mahallelerin uzun süre susuz kalmasına dikkat çekerek, “Ankara’nın su çilesi bitmek bilmiyor. CHP’li Mansur Yavaş ise seyretmeye devam ediyor. Su da YOK, bunu kendine dert edinen bir zihniyet de YOK. YOK BELEDİYECİLİĞİ!” ifadelerini kullandı.