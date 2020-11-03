YÖK Başkanı Saraç'tan yabancı öğrenci sayısı açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Türkiye'de 48 bin olan yabancı uyruklu öğrenci sayımız 200 bini aştı. Bu artış oranı, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde son 3 yılda görülmedi." dedi.

Saraç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçelerinin ele alındığı toplantıda, sunum yaptı.

Yükseköğretimde 8 milyonu aşkın öğrenci bulunduğunu belirten Saraç, 207 yükseköğretim kurumu ve 45 bin civarında yükseköğretim programı olduğunu dile getirdi.

Fakülte sayısının bin 915 civarında olduğunu, öğretim elemanı sayısının 175 bin civarında bulunduğunu anlatan Saraç, 2003'te bu rakamın çok düşük olduğunu, sayının 74 binden 175 bine yükseldiğini vurguladı.

"Kadın öğretim üyesi sayısı Avrupa'nın çok çok üstünde seyrediyor" diyen Saraç, araştırma görevlisi arasında kadın araştırma görevlilerinin erkeklerden fazla olduğunu bildirdi.

Bugünün araştırma görevlileri öğretim üyeleri olacağı için 4 yıl içinde Türk yükseköğretim sisteminde kadın akademisyenlerin daha fazla olacağının altını çizen Saraç, "Kadın akademisyen oranı açısından büyük bir ihtimalle Türkiye'nin Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden birisi olması mümkündür." diye konuştu.

YÖK'ün 24 üniversite için kurulduğunu ancak çok büyük bir sayıya ulaşıldığını anlatan Saraç, nitelik ve kalite yönlü büyüme yönünde belirleme yaptıklarını, buna göre yetki belirleme ve yetki paylaşımı süreçlerini başlattıklarını söyledi.

Saraç, YÖK'ün yükseköğretim sisteminde yapısal değişiklikleri sağlayan ve tamamlanan projeleri dışında sürdürdüğü projeler hakkında da bilgi verdi.

Bölgesel kalkınma odaklı, tematik, mesleki eğitime dayalı üniversitelerle "yükseköğretimde tek tip üniversite vardır" sözünün rafa kalktığını ve çeşitlilik geldiğini belirten Yekta Saraç, eğitim öğretimin niteliğini arttırıcı en büyük hususun çok büyük laboratuvarlar, yüksek maaşlar ve benzeri şeyle olmadığını vurguladı.

"Türkiye'de 48 bin olan yabancı uyruklu öğrenci sayımız 200 bini aştı"

YÖK 100/2000 Doktora Projesi'ne ilişkin de bilgiler veren Saraç, "Şu an sistemde 5 bin dolayında Türkiye'nin öncelikli alanlarında doktora yapan bilim insanımız var. Geleceğin bilim hayatını bunlar belirleyecek diye düşünüyoruz." dedi.

YÖK Başkanı Saraç, "Türkiye'de 48 bin olan yabancı uyruklu öğrenci sayımız 200 bini aştı. Bu artış oranı, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde son 3 yılda görülmedi." bilgisini verdi.

"Eğitim öğretimde kaliteyi arttırıcı en büyük etkenin şeffaflık ve hesap verilebilirlik olduğunu düşünüyoruz." diyen Saraç, bundan dolayı üniversitelere ilişkin raporları her yıl açıkladıklarını hatırlattı.

YÖK Anadolu Projesi'nin kurgusunun tamamlandığını ve yakında detayların kamuoyuna açıklanacağını belirten Saraç, YÖK Sanal Laboratuvar Projesi'nin de 15 bin öğrencinin hizmetine sunulduğunu anlattı.

Yekta Saraç, YÖK'ün kamu yararını gözeten önerilerine verdikleri destekten dolayı bütün partilere teşekkür etti.