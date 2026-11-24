CHP'li eski Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın örgüt elebaşısı sıfatıyla 92 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma davasında 10. celse görüldü.

Şile Bezi Festivali'ndeki harcamaların mercek altına alındığı duruşmada tanık olarak dinlenen şarkıcı Sıla Gençoğlu 625 bin liralık ücreti hatırlamadığını öne sürerken, sahne alan diğer müzisyenler aldıkları 25 bin ile 50 bin liralık ödemeleri ve zarf içinde teslim edilen nakit paraları mahkeme heyetine anlattı.

SILA GENÇOĞLU 625 BİN LİRAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yoğunluk sebebiyle konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanık eski belediye başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte 11 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Şile Bezi Festivali'nde sahne alan şarkıcı Sıla Gençoğlu ise SEGBİS aracılığıyla tanık sıfatıyla bağlandı. 2024 yılı yazında ödendiği belirtilen 625 bin lira ücretle ilgili bilgisi olmadığını ve rakamı hatırlamadığını savunan Gençoğlu, anlaşmaların eski menajeri ve organizasyon firması üzerinden yürütüldüğünü, bu olayın ardından belediyelerle çalışmama kararı aldığını ve işin kendilerine Koşan Adam üzerinden geldiğini söyledi.

KONSER ÜCRETİ ZARF İÇİNDE NAKİT VERİLDİ, RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Babazula grubu üyesi Ümit Adakale, organizasyona Arif Sevik aracılığıyla dahil olduklarını belirterek yaklaşık 45 dakika süren konser karşılığında kişi başı 20-25 bin lira ücret aldıklarını ve paranın konser alanında zarf içinde nakit olarak ödendiğini ifade etti. Festivalde solo şarkıcı olarak sahneye çıkan tanık Sena Şener ise Zirve Müzik aracılığıyla katıldığı 1 günlük program karşılığında 50 bin liraya anlaştıklarını, yetki belgesindeki imzanın kendi imzasına benzediğini ve ücretin menajerlik şirketi tarafından hesabına yatırıldığını kaydetti.