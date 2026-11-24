2019 yılından bu yana restoran ve yemek kurye ekipleri için teslimat yazılımları geliştiren LOJİ, bireysel ve kurumsal tüm gönderiler için kullanılabilen LOJİ Teslimat Platformu’nu (loji.app) hizmete sundu. Lojistik ihtiyacı olan göndericilerle belgeleri doğrulanan sürücü ve taşıma ekiplerini aynı çatı altında toplayan platformda; gönderenler gelen fiyat teklifleri arasından seçim yapıyor, sevkiyatı harita üzerinden canlı izliyor ve teslimatı fotoğraf ile onay koduyla kayıt altına alıyor. Taşıma bedelinden hiçbir komisyon almayan platformda, ödenen tutarın tamamı doğrudan sürücüye veya ekibe aktarılıyor.

Yemek teslimatındaki hız ve görünürlük kargo sektörüne taşınıyor

LOJİ’nin geliştirdiği kurye yönetim yazılımı üzerinden bugüne kadar 50 milyonu aşkın teslimat gerçekleştirildi. Teslimatın kim tarafından, hangi rotayla ve ne zaman yapıldığını anlık gösteren bu sistem, yemek sektöründe standart haline geldi. Ancak kargo ve nakliye tarafında göndericiler hâlâ tek tek telefonla fiyat toplamak zorunda kalıyor ve araç yola çıktıktan sonra yükün konumunu takip edemiyor. Sürücü ve nakliye ekipleri de iş bulmak için yoğun telefon trafiğine bağlı kalıyor. LOJİ Teslimat Platformu, bu iki taraf arasındaki iletişim ve görünürlük kopukluğunu ortadan kaldırmak amacıyla geliştirildi.

LOJİ Teslimat Platformu Kurucusu Demir Ali Toktaş:

"2019’dan beri 50 milyon teslimatta edindiğimiz saha ve yazılım deneyimini şimdi loji.app ile tüm kargo ve nakliye süreçlerine taşıyoruz. Amacımız; göndericinin fiyat ve güven belirsizliği yaşamadan, sürücünün ise kazancından komisyon kesilmeden doğrudan iş yapabildiği şeffaf bir pazar yeri sunmak."

Kimler için tasarlandı?

Bireysel Göndericiler ve KOBİ’ler: Şehir içi veya şehirler arası taşınacak paketi, eşyası ya da yükü bulunan kullanıcılar.

Kurumsal Firmalar: Düzenli sevkiyat yapan ve aynı anda çok sayıda gönderi çıkaran işletmeler.

Sürücüler ve Nakliye Ekipleri: Gerekli yetki ve araç belgelerini yükleyip onay alarak platform üzerinden iş alabilen bağımsız sürücüler ve filolar.

Öne çıkan özellikler

Şeffaf Fiyat Karşılaştırması: Birden fazla teklif geldiğinde platform en uygun fiyatı öne çıkarıyor; gönderen telefon trafiğine girmeden seçenekleri karşılaştırabiliyor.

Belgeli Taşıyıcı Seçimi: Platforma yalnızca belge kontrolünden geçen sürücü ve ekipler kabul ediliyor; taşıyıcıyı gönderen kendisi belirliyor.

Sıfır Komisyon: Taşıma bedelinden hiçbir kesinti yapılmıyor; gönderenin ödediği tutarın tamamı taşıyıcıya kalıyor.

Canlı Harita Takibi: Araç yola çıktığı andan itibaren sevkiyat harita üzerinden anlık izlenebiliyor.

Değiştirilemez Teslim Kanıtı: Teslimat anında fotoğraf ve onay kodu sisteme işlenerek sonradan müdahale edilemeyen bir kayıt oluşturuluyor.

Nasıl çalışıyor? Kurumsala özel çözümler neler?

Web tarayıcısı üzerinden loji.app adresine giren veya mobil uygulamayı kullanan gönderen; yükün niteliğini, çıkış ve varış noktalarını sisteme giriyor. Uygun sürücü ve ekipler fiyat teklifleriyle birlikte listeleniyor. Seçim yapıldığı anda taşıma başlıyor ve süreç teslimat kaydıyla tamamlanıyor.

Kurumsal hesaplar için ise kayıtlı adres yönetimi, çalışan bazlı yetkilendirme, Excel ile tek seferde 500 satıra kadar toplu gönderi yükleme, sözleşmeli tarife ve teslim kanıt raporlama özellikleri sunuluyor. Şirketler platformdaki ekiplerle çalışabildiği gibi, belirli bir ekiple özel anlaşma yapabiliyor ya da kendi anlaşmalı taşıyıcılarını LOJİ altyapısı üzerinden yönetebiliyor.

Ödeme ve işleyiş modeli

Teknoloji ve eşleştirme altyapısı sunan LOJİ Teslimat Platformu’nda komisyon oranı sıfır olarak uygulanıyor. Taşıma sürecini doğrudan sürücü veya ilgili ekip yürütürken; ödeme ve faturalandırma işlemleri de aracı olmadan gönderen ile taşıyıcı arasında gerçekleşiyor.

Erişim

LOJİ Teslimat Platformu; tüm Türkiye ve Türk Dünyası’nda yer alan Türk Devletleri genelinde kullanıma açıldı. Gönderi oluşturmak veya sürücü/ekip başvurusu yapmak için https://loji.app internet adresinden ya da App Store ve Google Play üzerindeki mobil uygulamalardan platforma doğrudan erişilebiliyor.

LOJİ Hakkında

2019 yılında kurulan LOJİ, restoranlar ve kurye operasyonları için geliştirdiği teslimat yönetim yazılımlarıyla bugüne kadar 50 milyonun üzerinde teslimata aracılık etti. Şirket, yeni ürünü LOJİ Teslimat Platformu (loji.app) ile belgeli sürücü ve nakliye ekiplerini kargo ihtiyacı olan birey ve kurumlarla komisyonsuz bir pazar yerinde buluşturmaktadır.