Google Play Store üzerinden yayınlanan Android için WhatsApp beta 2.26.46.9 güncellemesiyle ortaya çıkan özellik, bir manzarayı ya da olayı kaydederken aynı anda kendi tepkinizi de küçük bir çerçeve içinde göstermenize imkân veriyor.

ÇİFT KAMERA MODU NASIL KULLANILIR VE ÖZELLEŞTİRİLİR?

Kamera yeteneklerini geliştirmeye devam eden WhatsApp, uygulama içi kamera arayüzünün üst kısmına çift modu etkinleştiren yeni bir düğme ekledi. Bu düğmeye basıldığında arka kamera tam ekran olarak görünürken, ön kamera sağ üst köşede küçük dikdörtgen bir çerçeve içine yerleştiriliyor ancak kullanıcılar bu küçük çerçeveyi ekranda sabit tutmak zorunda değil. Parmaklarıyla sürükleyerek ekranın istedikleri herhangi bir köşesine taşıyabiliyor. Ayrıca arayüzdeki döndürme düğmesine dokunarak ön kamerayı tam ekrana alıp arka kamerayı küçük çerçeveye yerleştirmek, yani hangi kameranın ön planda olacağına karar vermek de mümkün.

Hem fotoğraf hem de video çekimlerini destekleyen bu modda, iki kameradan alınan görüntüler tek bir kare veya tek bir video klibi halinde birleştiriliyor. Üstelik kamera arayüzünün nereden açıldığı fark etmeksizin çift kamera moduna her zaman erişilebiliyor. Kullanıcılar bu modla kaydettikleri içeriklere altyazı ekleyebiliyor, çizim düzenleyicide çeşitli düzenlemeler yapabiliyor ve tıpkı diğer medya dosyalarında olduğu gibi bireysel sohbetlerde, gruplarda, kanallarda ve durum güncellemelerinde paylaşabiliyor.

Şu an için kademeli olarak dağıtılan özellik, yalnızca en son güncellemeyi yükleyen belirli sayıda Android beta test kullanıcısına açılmış durumda. Özelliğin önümüzdeki haftalarda daha fazla hesaba ulaşması beklenirken, tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair henüz resmî bir tarih paylaşılmadı.